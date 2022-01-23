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劉亦菲「胸下全是大長腿」 無修圖照瘋傳 網驚呼：不科學

娛樂新聞組／綜合報導
劉亦菲美腿的高度還長到身旁的女生的腰，畫面超不科學。（取材自微博）
劉亦菲美腿的高度還長到身旁的女生的腰，畫面超不科學。（取材自微博）

大陸女星劉亦菲出道多年演出不少古裝劇深受粉絲喜愛，外表空靈、氣質清新的她更被封為「神仙姐姐」。陸網近日瘋傳一組劉亦菲的無P照，一身黑色西裝、幹練穿搭突顯劉亦菲完美的身形比例，逆天長腿讓人驚呼不科學。

綜合媒體報導，劉亦菲日前以一身黑西裝出席精品活動，只見劉亦菲放下一頭浪漫長捲髮，深V西裝小秀性感，讓她率性、幹練又不失女人味。曝光照片可以看到劉亦菲皮膚白到發光，衣服高腰設計襯出纖細蠻腰「胸下全是腿」的完美比例，美腿的高度還長到身旁的女生的腰，令人相當羨慕。

天生麗質的劉亦菲輕鬆駕馭無P照，神級美顏完全零死角，網友也紛紛大讚「神仙姐姐的顏值太強了，生圖太抗打」、「劉亦菲生圖真的好白好仙，這才是真正的美人」。

新浪娛樂報導，對於大家一直都稱呼她為「仙女」，劉亦菲日前受訪時坦然表示，「誇你的時候不能飄，有問題也要承認。」她覺得如果沒有要表達的東西時，美就只是美而已，每一個人對美的認知不同，但要糅合到內心世界，跟你有想要表達的東西的時候，才是最美的。

對此，不少網友也評論留言：「作品裡展現出來的美才會留在觀眾的內心，反復回味。」「清醒通透有內涵的劉亦菲。」

劉亦菲美腿的高度還長到身旁的女生的腰，畫面超不科學。（取材自微博）
劉亦菲美腿的高度還長到身旁的女生的腰，畫面超不科學。（取材自微博）

劉亦菲

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