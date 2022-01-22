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疫中浴廁惹尷尬 「闔家辣」爆笑賀歲

記者陳建嘉／綜合報導
吳君如、梁詠琪以及鄭中基合演喜劇新片「闔家辣」。（圖：甲上提供）
吳君如、梁詠琪以及鄭中基合演喜劇新片「闔家辣」。（圖：甲上提供）

香港喜劇「闔家辣」，由喜劇天后吳君如與梁詠琪、鄭中基、香港人氣男團「MIRROR」成員呂爵安合體共演，該片故事靈感啟發自導演鄭晉軒的親身經歷，他有感在疫情影響下，所有人的生活都出現巨大改變，道出一家人如何面對親情、愛情，甚至工作上從未有過的成功滋味，故事就從一罐媽媽自製家傳辣椒開始。

正式預告近日首度曝光，鄭中基不但以熟悉嗓音教大家以正確發音讀出片名「闔家辣」，更在大銀幕首度與梁詠琪扮演夫妻，「MIRROR」成員呂爵安飾演兩人兒子，吳君如則是飾演大姑媽，短短一分鐘多的預告，四位主角盡情將喜劇細胞發揮得淋漓盡致，就是要讓觀眾大笑抒壓樂開懷。

喜劇女王吳君如繼叫好又叫座的「金雞」系列電影後，睽違多年再次演出爆笑賀歲電影「闔家辣」，這回親自擔任監製的吳君如，找來好朋友梁詠琪、鄭中基坐鎮，香港人氣男團「MIRROR」成員呂爵安獻出大銀幕處女作，果然火花不斷，光是看夫妻之間的鬥嘴、自製辣椒所鬧出的笑話，就令觀眾笑得合不攏嘴。

海報中，也可見到四位主角擠身在家居的浴室廁所中，而這個搞笑場面正是來自監製吳君如之手，吳君如表示：「這個浴室廁所也是電影其中一個場景，大家因疫情被困家中，在狹窄的浴室廁所空間下引發不少尷尬笑話，這也是香港寸金尺土環境下大家的共鳴。」除了滿滿笑點之外，也相當符合現今時事。

梁詠琪（上左起）、鄭中基、吳君如（下左起）、呂爵安、袁澧林。（圖：甲上提供）
梁詠琪（上左起）、鄭中基、吳君如（下左起）、呂爵安、袁澧林。（圖：甲上提供）

香港 電影 疫情

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