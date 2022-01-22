85歲謝賢奪影帝：在霆鋒面前威風一次

謝賢（右）憑「殺出個黃昏」首奪影帝，笑言終於在兒子謝霆鋒（左）面前威風一下。（取材自微博）

85歲港星謝賢（四哥）早前憑「殺出個黃昏」獲「香港電影 評論學會大獎」的最佳男演員獎，打敗謝霆鋒 和劉德華，四哥笑言這次終於可以在兒子謝霆鋒面前威風一次。

綜合媒體報導，85歲首奪影帝的謝賢表示，「多謝香港電影評論學會，多謝『殺出個黃昏』前前後後所有人，子彬導演、編劇靜怡，還有那個傻傻的監製家棟，我一定請他們去六星級酒店喝咖啡，最想多謝我拍檔馮寶寶，跟她一起拍就有火花，希望將來再有合作機會，祝大家身體健康。」言語間的豪邁，令人感慨風釆如昔。

謝霆鋒初出道便獲香港電影金像獎「最佳新人獎」，曾向四哥說：「你拍過幾百套戲，你有無攞過金像獎？」謝霆鋒2011年獲金像獎「最佳男主角」時在台上為此向四哥公開道歉。

近年四哥少出席公開活動，傳他記憶力退化，靠藥物治療。四哥回應不是記性差，只是思考慢了，有時不知怎表達，但工作時他不會有這種情况，因為答應了就要盡力做好，雖然退休，但有好劇本不排除再拍戲。

早前謝霆鋒透露四哥近况時，稱他生活靠人安排，現在終日無所事事。四哥稱因疫情而大部分時間留在家中，子女不在身邊而工人會陪他行山。謝霆鋒在北京居住，謝婷婷則在加拿大，謝霆鋒建議四哥搬到北京有照應，但他不想騷擾子女的生活，在港還有很多朋友。