我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

85歲謝賢奪影帝：在霆鋒面前威風一次

娛樂新聞組／綜合報導
謝賢（右）憑「殺出個黃昏」首奪影帝，笑言終於在兒子謝霆鋒（左）面前威風一下。（取材自微博）
謝賢（右）憑「殺出個黃昏」首奪影帝，笑言終於在兒子謝霆鋒（左）面前威風一下。（取材自微博）

85歲港星謝賢（四哥）早前憑「殺出個黃昏」獲「香港電影評論學會大獎」的最佳男演員獎，打敗謝霆鋒和劉德華，四哥笑言這次終於可以在兒子謝霆鋒面前威風一次。

綜合媒體報導，85歲首奪影帝的謝賢表示，「多謝香港電影評論學會，多謝『殺出個黃昏』前前後後所有人，子彬導演、編劇靜怡，還有那個傻傻的監製家棟，我一定請他們去六星級酒店喝咖啡，最想多謝我拍檔馮寶寶，跟她一起拍就有火花，希望將來再有合作機會，祝大家身體健康。」言語間的豪邁，令人感慨風釆如昔。

謝霆鋒初出道便獲香港電影金像獎「最佳新人獎」，曾向四哥說：「你拍過幾百套戲，你有無攞過金像獎？」謝霆鋒2011年獲金像獎「最佳男主角」時在台上為此向四哥公開道歉。

近年四哥少出席公開活動，傳他記憶力退化，靠藥物治療。四哥回應不是記性差，只是思考慢了，有時不知怎表達，但工作時他不會有這種情况，因為答應了就要盡力做好，雖然退休，但有好劇本不排除再拍戲。

早前謝霆鋒透露四哥近况時，稱他生活靠人安排，現在終日無所事事。四哥稱因疫情而大部分時間留在家中，子女不在身邊而工人會陪他行山。謝霆鋒在北京居住，謝婷婷則在加拿大，謝霆鋒建議四哥搬到北京有照應，但他不想騷擾子女的生活，在港還有很多朋友。

謝霆鋒 電影 香港

上一則

疫中浴廁惹尷尬 「闔家辣」爆笑賀歲

下一則

甩包袱燙鬈髮扮大嬸 女神松嶋菜菜子沒在怕

延伸閱讀

法國影帝滑雪身亡「沒戴安全帽」頭部撞地釀遺憾

法國影帝滑雪身亡「沒戴安全帽」頭部撞地釀遺憾
楊千嬅跟隨謝霆鋒 歸鄉尋找失傳味道

楊千嬅跟隨謝霆鋒 歸鄉尋找失傳味道
謝霆鋒大手筆砸千萬元 代言人變股東

謝霆鋒大手筆砸千萬元 代言人變股東
澳門電影節 謝霆鋒「怒火」奪影帝 代陳木勝領最佳導演

澳門電影節 謝霆鋒「怒火」奪影帝 代陳木勝領最佳導演

熱門新聞

郎朗夫妻近日現身巴黎新年酒會，吉娜一襲紅色旗袍顯露的「螞蟻腰」，讓網友看傻眼。（取材自微博）

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

2022-01-15 14:15
李嘉欣住進加護病房。 取材自Instagram

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

2022-01-15 03:46
台灣資深女星方芳再度語出驚人。（取材自微博）

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

2022-01-18 18:21
李嘉欣突然生病，嚇壞一票粉絲。（取材自Instagram）

搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命

2022-01-16 02:30
ØZI承認私密影片遭外流。（取材自Instagram）

葉璦菱兒48秒性愛片外流 女主角遭爆是「30萬網紅」

2022-01-19 18:31
湯姆克魯斯被傳將在漫威新片中客串扮演來自不同宇宙的鋼鐵人。(Getty Images)

湯姆克魯斯終於要演「鋼鐵人」？漫威迷吵翻天

2022-01-18 16:34

超人氣

更多 >
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」
曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報