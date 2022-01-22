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春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎身穿4000元左右的皮衣。（取材自微博）
趙麗穎身穿4000元左右的皮衣。（取材自微博）

春晚大聯排近日展開，諸多明星紛紛露面，明星們參加春晚彩排的私服也被大家津津樂道，簡直就是大型「炫富」現場。像趙麗穎穿4000元（人民幣，下同，約631美元）的皮衣，賈玲棉襖上萬元。

網易報導，北京氣溫低，大部分明星都是選擇能禦寒的棉襖，看似普通實則價格不菲。已經三次現身彩排的劉濤，造型一次比一次精緻，其中最新露面的這一套，是玫紅色長款大衣，價格是5000左右，手中還提著名牌包包，宛如走秀現場。

李宇春穿草綠色長款大衣。（取材自微博）
李宇春穿草綠色長款大衣。（取材自微博）

一線女星趙麗穎直到今年才收到央視邀請參加春晚。作為春晚舞台上的新人，她一露面就備受關注。一向隨性的趙麗穎這次擇了簡單大氣風格，身穿4000元左右的皮衣，就連帽子也有好幾百塊，不小心就「露富」了。

春晚常客李宇春的造型草綠色的長款大衣，價格在3000左右，從設計風格來看，很有大牌風格；李宇春一邊走一邊跟大家打招呼，像是一顆行走的「蔬菜」。

喜劇演員賈玲也是春晚舞台的老熟人了，相比其他女星的精絰緻優雅，賈玲感覺穿了件睡衣，渾身展現出一種休閒街頭風。而她外面所披的這件棉襖看似平平無奇，但價格高達1萬8 ，果然有錢就是「豪橫」。

說到私服最奢侈的明星，張藝興絕對算一個，他所穿的尼龍夾克高達3萬元。比張藝興私服還要誇張的，非張若昀莫屬，從造型就能看出與眾不同，像是加厚版睡袍；這款私服價格在3萬4000元左右。

相比之下，首次受邀的孫怡最為節儉，所穿的羊羔絨外套才不過200塊左右。

張若昀的外套超過3萬元。（取材自微博）
張若昀的外套超過3萬元。（取材自微博）

趙麗穎 北京 劉濤

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