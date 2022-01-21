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舒淇偕馮德倫大掃除 獎座隨手放…愛巢意外曝光

娛樂新聞組╱綜合報導
舒淇近日在Instagram貼出與老公馮德倫一起大掃除視頻。(取材自Instagram)
舒淇近日在Instagram貼出與老公馮德倫一起大掃除視頻。(取材自Instagram)

近年多在大陸打拚的女星舒淇，日前回到闊別兩年的香港家中，與導演老公馮德倫團聚。舒淇近日在Instagram貼出夫妻倆在家一起大掃除、準備過新年的視頻，意外讓愛巢曝光。

綜合媒體報導，舒淇在大掃除視頻旁寫道：「快過年了，整理屋子未？ 這一區我整理了兩小時，怎麼感覺沒理過。」從視頻中可見，舒淇和馮德倫的家與一般人心目中的明星豪宅有天壤之別，除了電視機櫃，多是平實家具。

舒淇近日貼出大掃除視頻，意外讓愛巢曝光。(取材自Instagram)
舒淇近日貼出大掃除視頻，意外讓愛巢曝光。(取材自Instagram)

鏡頭一閃，見到馮德倫背面，一台吸塵機放在儲物房門口，疑似在打掃，同時大大小小物盒散布地面及櫃上，櫃面還擺著舒淇的金像獎獎座，竟然與咖啡壺、馮德倫喜愛的遊戲機等雜物放在一起。

舒淇曾在陸綜「中餐廳」節目中打掃衛生，煮飯也有模有樣，還親自動手修好下水道，將廚房打掃得整潔如初。

此外，舒淇還曬出在飛機上的照片，並感慨道：「近兩年沒回港了，熟悉的廣播、熟悉的座位、熟悉的人，彷彿一切都沒有變過，就是臉上多了面罩口罩。因為疫情，回家的路變遙遠了。」

當然也不忘曬馮德倫照片，並寫下「一回來就喜氣洋洋」，原來馮德倫超有心，見老婆回家便送上紅包，紅包上還有一個「馮」字。夫妻倆的甜蜜互動引來網友直呼：「終於團聚了。」

舒淇近日在Instagram貼出夫妻倆在家一起大掃除視頻。(取材自Instagr...
舒淇近日在Instagram貼出夫妻倆在家一起大掃除視頻。(取材自Instagram)

導演 疫情 口罩

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