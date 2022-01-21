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BY2截圖暗喻沉冤待雪 挺反兩派吵不休

娛樂新聞組╱綜合報導
Yumi的官方微博發截圖，被外界解讀在為自己喊冤，希望沉冤得雪。(取材自微博)
Yumi的官方微博發截圖，被外界解讀在為自己喊冤，希望沉冤得雪。(取材自微博)

王力宏與李靚蕾離婚風波中，BY2妹妹Yumi可說是捲入最深的一位，除了形象大受影響，還一度進醫院，然而Yumi和李靚蕾目前仍處於各說各話的狀態，有部分網友力挺BY2要求李靚蕾拿出證據，但也有不少人對Yumi冷嘲熱諷，為此，BY2藉著一張電視劇截圖再度為自己喊冤。

綜合媒體報導，「蕾宏大戰」爆發後，Yumi的帳號湧入大量正、反面評論，By2的動向至今仍受到關注；北京日前迎來今年第一場雪，微博上掀起「初雪許願」風潮，By2也加入，在官方微博「by2girl」發文。

「by2girl」截下最近討論度很高的陸劇「開端」作為附圖，截圖中的演員台詞正好是「那些人他們懂什麼，他們憑什麼可以在網路上隨便造謠，詆毀一個完全不認識的人。」再加上BY2夾帶了一個雪的表情符號，因此被外界解讀為在為自己喊冤，希望沉冤得雪，且台詞部分疑似暗罵酸民。

對此，心疼Yumi遭遇的粉絲力挺，「一切都會好起來的」、「憑什麼讓你們指指點點」、「隨意網暴別人的壞東西總有一天會遭到報應的」；但也有網友覺得By2直接針對謠言提告就好，反酸「還是死性不改」、「還蠻無語的」；甚至反嗆Yumi「你配嗎？」譏BY2是在蹭熱度，同時酸BY2粉絲不也是在網暴別人？兩派人馬再度吵得不可開交。

李靚蕾 微博 北京

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