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迪麗熱巴新劇不合邏輯？路上被黃景瑜騎車撞還相戀

記者杜沛學／綜合報導
迪麗熱巴(左)穿著婚紗走在馬路上，被騎著摩托車的黃景瑜撞倒，觀眾紛紛說劇情不符合邏輯。（取材自微博）
迪麗熱巴(左)穿著婚紗走在馬路上，被騎著摩托車的黃景瑜撞倒，觀眾紛紛說劇情不符合邏輯。（取材自微博）

女星迪麗熱巴與黃景瑜合作的電視劇「幸福，觸手可及！」關注度高，劇中一開場迪麗熱巴就遭渣男友劈腿，穿著婚紗走在馬路上，被騎著摩托車的黃景瑜撞倒。觀眾看了都虧劇情不符合邏輯：第一，前男友有了迪麗熱巴這個大美女還會想劈腿？第二，竟隨便走走都可以被帥哥撞到？

迪麗熱巴告別傻白甜，在「幸」劇中飾演服裝設計師周放，遭遇感情背叛，男友捲款逃跑，還因抄襲風波捲入官司。不服輸的個性讓她從沒沒無聞到創立自有品牌，平均每兩集就換了7、8套衣服，再加上她的外國高級臉，讓喜歡時尚的觀眾們看得目不轉睛，宛如是電視版的「穿著Prada的惡魔」。

迪麗熱巴近年來人氣很旺。（取材自微博）
迪麗熱巴近年來人氣很旺。（取材自微博）

模特兒出身的黃景瑜，憑藉BL劇「上癮」在演藝圈出道暴紅，後來拍了多部軍警片「紅海行動」、「愛上特種兵」等，被觀眾封為「制服專業戶」，此次在「幸」劇中飾演白手起家的電商老闆宋凜，是周放的債主。

迪麗熱巴與黃景瑜在劇中從一開始狹路相逢、天天互懟，到後來宋凜意識到自己喜歡上周放，想盡辦法接近並討好，假扮相親對象，將自家房子降價出租，冷不防的直球告白。兩人還上演不把情敵當一回事的霸氣吻戲，黃景瑜更吐出教科書級別的土味情話：「我今天不吃肉，我今天吃素，因為你是我的菜。」兩人從互懟到互撩，令觀眾直說這戀愛進度神展開，簡直甜到要掉牙。

迪麗熱巴 時尚 電商

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