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汪小菲正面回應和大S離婚 自曝：孩子還不知道

娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲近日接受媒體採訪，正面回應與大S離婚風波。（取材自微博）
汪小菲近日接受媒體採訪，正面回應與大S離婚風波。（取材自微博）

汪小菲大S（徐熙媛）去年11月離婚，然而後續傳出他婚內出軌等爆料，也讓媒體針對兩人的婚姻之路一再探究。近日，汪小菲接受媒體採訪時正面回應了與大S離婚風波，表示孩子還小，不知道父母已分開，他也不知道怎麼跟孩子們說。他還表示，疫情下讓他的生活方式改變了很多。

貓眼娛樂報導，去年11月22日，汪小菲與大S首度通過媒體發表律師聲明，表示兩人已決定和平解除婚姻關係， 未來將以朋友身分相處。直到今年1月，兩人離婚相關新聞仍熱度不減。近日接受媒體採訪，被問到孩子是否知道離婚的事情，汪小菲神情落寞地表示，因為孩子還小，他還沒告知兩人，似乎因為害怕兒女受到傷害。

汪小菲還透露，與大S離婚與疫情有關，他們兩人的教育方式和很多理念都出現了分歧，最終無法再堅定地走下去。離婚之後兩人共同撫養孩子，但兩個孩子主要跟大S在台灣生活，汪小菲也會努力盡到一個當父親的責任。現階段，他只希望兒女能夠接受到更好的教育、健康發展，不要有太大的壓力。

前段時間，汪小菲深夜思念女兒小玥兒，曬出多張照片，讓許多網友表示感動。大S離婚後則開始新生活，參加活動時狀態已經恢復了不少，展現尖下巴瓜子臉，少女感十足。

汪小菲 大S 疫情

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