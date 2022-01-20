明道被張庭波及限制出境？好友祝釩剛證實：有麻煩

明道（左）在張庭的扶持下賺了不少錢，但如今傳出他也有麻煩了。（取材自微博）

張庭與林瑞陽夫婦公司涉嫌傳銷被查處事件，鬧得沸沸揚揚，近日有媒體報導台灣藝人明道被張庭夫婦波及，現在已深陷麻煩中，此事並得到明道好友、男星祝釩剛證實。

綜合媒體報導，台灣藝人祝釩剛和明道曾經同為男團183club成員，組合解散後兩人依舊保持聯繫。近日，祝釩剛重返娛樂圈，並開通網路直播節目。他被問到會不會邀請183club成員上節目時，開玩笑稱，「明道最近可能比較忙，就不要邀請比我更麻煩的人出現了」，側面證實明道受張庭夫婦傳銷一事的影響。

祝釩剛還說，和明道一直都有聯繫，也知道對方的情況，但不會多問；他還透露明道現在恐怕無法返回台灣，猜測他是不被允許離開。

另據貓眼娛樂報導，明道與張庭夫婦關係非常好，他在張庭的扶持下做起了直播帶貨，雙方經常合作。明道之後也獨立發展帶貨事業，公司銷售模式與張庭極其相似，張庭公司涉嫌傳銷被查後，明道無疑是被牽連最深的一位。不過明道對此並無回應，只在微博 幫朋友宣傳新歌、轉發動態，心情未見受影響。

許久不見的林瑞陽被發現直播賣面膜。（取材自微博）

而據蓋飯娛樂報導，張庭公司一名代理商19日更新動態，曬出林瑞陽賣面膜的視頻，迅速引起網友熱議。視頻中表示，林瑞陽之所以沒有皺紋，就是因為用了「老婆」的補水面膜，並宣傳官方推出春節促銷活動。林瑞陽身穿玫紅色襯衣，一隻手拿著話筒，另一隻手將面膜塗抹在臉上，還不時湊到鏡頭面前，展示自己的皮膚狀態。

不少網友看見動態後，在評論區怒罵林瑞陽，直言「居然還敢騙」，還有人表示看見他就倒胃口，更有甚者稱「你們知道有錢的力量了嗎」。