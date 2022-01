梁朝偉新造型捲髮+粉嫩氛圍 靠一招讓演技不套路

梁朝偉近日為中國雜誌拍攝時尚大片。(取材自Instagram)

影帝梁朝偉 去年憑漫威電影 「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)進軍好萊塢,再創演藝高峰,近日為中國雜誌拍攝時尚大片,罕見地以捲髮造型亮相,粉嫩背景襯托出優雅氣質,更有他笑著吃草莓和冰淇淋的畫面,充滿天真青春的氣息,讓粉絲驚呼:「連粉色少女感都能毫無違和輕鬆駕馭,不愧是影帝。」

金馬影帝梁朝偉叱吒演藝圈40年,擁有多部代表作,他25年前與已故傳奇巨星張國榮主演經典電影「春光乍洩」,如今4K修復版將下月重返大銀幕。片中,梁朝偉與張國榮共譜流浪阿根廷的深刻戀情,梁朝偉更因演活了在愛情裡拉扯的男同志一角,獲頒第二座香港金像獎影帝。

「春光乍洩」將重返大銀幕。(圖:CATCHPLAY提供)

而導演 王家衛憑著獨具風格的拍攝手法,榮獲坎城影展最佳導演獎,本片更成為影迷津津樂道的愛情經典。

在雜誌的專訪中,梁朝偉分享成為演員多年來,即使已獲獎無數、演技有目共睹,仍怕因為習慣而使演戲形成套路。他透過嘗試各種運動如滑雪、自行車、帆船等,讓自己有進步的動力。

梁朝偉說:「我演戲演了39年,好像我做什麼事情都是為了演戲。學新東西的時候,比如接觸一些新的運動,它們會提醒我,如果你想再進一步,那麼當初有哪幾樣基本功要練,現在還應該回去重溫。」對於嘗試新事物來保持初心,他則表示:「這樣才有趣嘛,如果每個人、每件事都一樣,還有什麼好玩的?」