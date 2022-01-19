梁朝偉新造型捲髮+粉嫩氛圍 靠一招讓演技不套路

梁朝偉近日為中國雜誌拍攝時尚大片。（取材自Instagram）

影帝梁朝偉 去年憑漫威電影 「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）進軍好萊塢，再創演藝高峰，近日為中國雜誌拍攝時尚大片，罕見地以捲髮造型亮相，粉嫩背景襯托出優雅氣質，更有他笑著吃草莓和冰淇淋的畫面，充滿天真青春的氣息，讓粉絲驚呼：「連粉色少女感都能毫無違和輕鬆駕馭，不愧是影帝。」

金馬影帝梁朝偉叱吒演藝圈40年，擁有多部代表作，他25年前與已故傳奇巨星張國榮主演經典電影「春光乍洩」，如今4K修復版將下月重返大銀幕。片中，梁朝偉與張國榮共譜流浪阿根廷的深刻戀情，梁朝偉更因演活了在愛情裡拉扯的男同志一角，獲頒第二座香港金像獎影帝。

「春光乍洩」將重返大銀幕。（圖：CATCHPLAY提供）

而導演 王家衛憑著獨具風格的拍攝手法，榮獲坎城影展最佳導演獎，本片更成為影迷津津樂道的愛情經典。

在雜誌的專訪中，梁朝偉分享成為演員多年來，即使已獲獎無數、演技有目共睹，仍怕因為習慣而使演戲形成套路。他透過嘗試各種運動如滑雪、自行車、帆船等，讓自己有進步的動力。

梁朝偉說：「我演戲演了39年，好像我做什麼事情都是為了演戲。學新東西的時候，比如接觸一些新的運動，它們會提醒我，如果你想再進一步，那麼當初有哪幾樣基本功要練，現在還應該回去重溫。」對於嘗試新事物來保持初心，他則表示：「這樣才有趣嘛，如果每個人、每件事都一樣，還有什麼好玩的？」