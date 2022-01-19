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Twins、容祖兒直播帶貨猛看提詞器 網看傻：做點功課吧

娛樂新聞組／綜合報導
容祖兒（左起）和Twins三人開直播帶貨頻頻惹爭議，賣護膚品時，甚至站起來，努力看清前方的提詞器。（視頻截圖）
容祖兒（左起）和Twins三人開直播帶貨頻頻惹爭議，賣護膚品時，甚至站起來，努力看清前方的提詞器。（視頻截圖）

近年，網路直播帶貨掀起滾滾商機，讓明星紛紛加入這個新興行業，不過相較一開始，「明星牌」已逐漸失效，藝人甚至會因此被批評。近日，香港天后容祖兒和天團「Twins」三人開直播賣貨，不料因不熟悉產品挨轟，粉絲更喊話，希望三人趕快兌現開演唱會的承諾。

網易娛樂，容祖兒和阿嬌、阿Sa本就是娛樂圈的好朋友，近日直播帶貨原本應該會引起話題，但是三人介紹產品時多次吃螺絲，顯示對商品完全不了解；在賣一款護膚品的時候，三人一直瞪大眼睛看向前方，甚至還站了起來，努力看清前方的提詞器。

此舉讓網友看不下去，直呼：「別看提詞器了」、「妳們使用過嗎」、「多做點功課啦！」

不過據報導，三人這次是在某綜藝節目的官方帳號上進行直播，並非個人號。網友猜測此次帶貨是節目組的安排，估計三人以後不會經常直播賣貨。

而在直播中，三人也唱了不少歌，讓粉絲大飽耳福，並不是以賣貨為唯一目的。此前，英皇娛樂總監霍汶希在接受採訪時，承諾將會籌備Twins的20周年巡迴演唱會、以及容祖兒的全國巡迴演唱會。如今三人現身卻是為了賣貨，讓粉絲焦急喊話：「說好的演唱會呢？」

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