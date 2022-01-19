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19歲哈利：穿女裝是種情緒 伊能靜挺兒子「我愛他」

娛樂新聞組／綜合報導
伊能靜（左圖）回應兒子哈利穿女裝，力挺他的打扮。（取材自微博）
伊能靜（左圖）回應兒子哈利穿女裝，力挺他的打扮。（取材自微博）

女星伊能靜的兒子哈利（庾恩利）去年宣告正式出道，而他不時會在社群上貼出自己穿女裝的照片，引發網友熱議，最近他接受中國雜誌專訪回應對於穿女裝的看法，伊能靜也轉發採訪內容，力挺兒子。

綜合媒體報導，哈利是伊能靜和庾澄慶的兒子，身為星二代，從小就飽受鎂光燈關注。2021年，哈利在微博宣布以音樂人出道，獲得父母力挺「做喜歡的事」。不過，他開設個人社群網站以來，時常曬出穿女裝、濃妝扮相的照片，因此掀起網友議論，質疑性向。

哈利接受「SUPER世界青年」採訪時表示，自己在穿著上非常「情緒化」，認為衣服只是衣服，一件衣服的解讀不應該超過對人本身的解讀，「我喜歡穿什麼完全取決於我當天的狀態。我不希望有了某一種打扮就有了對人的一種設定。相反我希望更多人看到的是我精神層面的而不是外在的」。

伊能靜之後也分享兒子的採訪，配文寫道「這是我的孩子，我愛他」。父親庾澄慶則對於兒子宣布出道、愛穿女裝等，以默默追蹤兒子的微博表達支持，他還在媒體採訪時公開回應：「小孩去做他想做的事情，只要健康快樂就完美了。」

這篇採訪刊出後，漸漸有網友理解哈利的想法：「想穿啥穿啥唄，女裝而已」、「女生有穿衣自由，男生就沒有嗎」、「父母是他最親的人，父母能夠理解支持他，這很棒他才能勇敢走自己路」。不過，網路上仍不乏反對的聲音，有網友直言「喜歡穿啥是個人的自由，但我說句看照片最直觀的感受，他男裝更好看」、「尊重但不李姐（理解）」；更有人態度較嚴厲：「理解，但請不要進娛樂圈了」、「我不能理解，我也不喜歡，但跟我沒關係。」

哈利 社群網站 微博

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