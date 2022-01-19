汪小菲新歡刪負評 留言全是「張穎穎比大S美」

張穎穎被傳是汪小菲新歡。 （取材自微博）

台灣女星大S （徐熙媛 ）與汪小菲 （現改名汪少菲）在去年11月官宣離婚，當時雙方表明未來將共同撫養一雙兒女。不過，隨後男方屢次被爆料早在離婚前就與女星張穎穎過從甚密，疑似婚內出軌，儘管他曾發文憤怒否認，但仍未平息猜疑。至於張穎穎則從不正面回應，近期卻有網友發現，她在社交網上只留下所有祝福她和汪小菲的留言，將惡評全刪掉，留言區只剩「妳比大S漂亮」等讚美。

網易娛樂報導，疑似介入「大汪婚姻」風波以來，張穎穎從不回應，持續在社交網路上曬出辣照，不過由於被外界指稱是小三，也因此湧進不少網友開罵，或拿她與大S做比較，留言寫道：「還是大S漂亮」、「大S比較有女人味」。

對此，張穎穎直接寫下：「不好的評論我會刪除喔。」目前點開留言區，只剩下了「妳真好看」、「祝妳幸福」、「什麼時候和汪小菲結婚，先祝福」的好評；還有「汪總眼光獨到」、「大S沒妳漂亮，妳身材好」、「妳比大S漂亮」等讚美。

其實早在汪小菲和大S宣布離婚後，就有知情人士向媒體曝光張穎穎的訊息，指汪小菲10月赴台和大S見面，又匯錢給海南某高官的女兒，讓張穎穎氣炸，認為疑似還有「小四」介入。張穎穎更在十多人群組裡強悍痛罵汪小菲「你麻痺，壞了我身體壞了我心情！」因此引發她早為汪小菲墮過胎的質疑。