孫銥自曝產後大出血 寶寶一度接病危通知

孫銥在「以家人之名」中的演出讓人印象深刻。（取材自微博）

曾演過人氣陸劇「楚喬傳」、「以家人之名」的28歲中國女星孫銥，去年7月歡度28歲生日時，也曝光懷孕的好消息，她近日開心宣布「我終於生了」，並分享產檢到生產的過程，驚險萬分。

噓！星聞報導，孫銥當時懷孕已39周又一天，生產當天早上產檢時寶寶還沒有要出來了的反應，到了晚上就見紅了，她一開始還很興奮，後來有點害怕，在車上一度想哭又不敢讓老公知道，就怕影響老公開車。

入院隔天，她打了催產針，跟著開始宮縮，再接著打了無痛針。生產過程中醫護人員不斷鼓勵她「用力」，影片中明顯可以看到孫銥用力到浮現青筋，最終寶寶順利誕生，她也感動到哭了。

不過還沒看到媽媽抱著寶寶的畫面，拍攝就中斷了，因為孫銥突然大出血，寶寶也因羊水早破，導致肺部感染，被下了病危通知。孫銥描述當時生產用盡力氣的她只想好好睡一覺，「我聽見醫生叫我的名字。銥銥，不要睡，千萬不要睡！」隱約中還聽到醫生說失血1400cc，要趕緊調血。

據報導，孫銥說：「我想到病危的豆苗，我忽然意識清醒，我還沒有好好看他一眼，還沒有親過他、抱過他，我不能睡。」最後經過搶救，母子平安出院，網友看了直呼「辛苦了，看哭了」、「好好休息」、「媽媽真偉大」。還有人說，「看到孩子生出來的那一刻淚崩了」。

孫銥長相甜美，她在爆款劇「以家人之名」中演出齊明月一角，從乖乖女學霸到叛逆忤逆母親的角色，讓人印象深刻。她在拍攝「楚喬傳」期間，也曾和同劇男演員林更新傳出緋聞 。