「我們同唱一首歌」被批統戰 方文山：不心虛

針對「我們同唱一首歌」掀起的風波，方文山首次發聲回應。（取材自微博）

因在「我們同唱一首歌」中寫下「海峽兩岸從來是一家」等歌詞，這些天，台灣著名音樂人方文山不僅被綠媒嘲「新年開舔」、被部分台灣網友追著罵，歌曲還被台陸委會稱為「統戰歌曲」，面對質疑，方文山日前首次發聲，直言自己「不心虛」。

觀察者網報導，方文山在臉書 發文稱，他「從頭到尾都清楚知道自己在做什麼」，認為這首歌「對緩和兩岸日趨緊繃的局勢與增進民間情感的交流」有益，並強調這首歌是公益歌曲，自己沒有從中獲得任何費用。

跨年夜，台灣歌手蕭敬騰 與大陸歌手袁婭維在央視「啟航2022」迎新年特別節目上獻唱「我們同唱一首歌」，副歌部分，兩人用閩南語合唱「我說的你都知道，你都聽得懂，都擁有同祖先的名字」，結尾「尋根路你我對話，穿越了海峽兩岸從來是一家，祖譜有你我的名字」點出「兩岸是一家」的主題。

隨後，央視發布該曲MV，公布作詞人是台灣音樂人方文山，作曲人是大陸音樂人楊宗南，參與錄製的歌手共有五位，分別為張杰、袁婭維兩位大陸歌手，和蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農三位台灣歌手。

方文山也於1月1日和3日連著發布「我們同唱一首歌」的宣傳微博 ，自豪地稱這是他「2022年超有成就感的一首創作」。

但消息傳到台灣，部分綠媒在報導時用了「又唱紅歌！作詞人竟是他」、「新年開舔」等聳人標題。

面對質疑，沉默多天的方文山終於發聲，他直接在臉書發布長文回應質疑，稱在如今島內的批評聲中，自己不知道如何推廣台北工作室要發行的潮流公仔，但不會刪除評論區的「批評與指教」，「因為我不心虛，不需藉由逃避來掩蓋」。