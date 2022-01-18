我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上任周年褒貶兩極 拜登成績有人打C等、有人批川普

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

「我們同唱一首歌」被批統戰 方文山：不心虛

娛樂新聞組／綜合報導
針對「我們同唱一首歌」掀起的風波，方文山首次發聲回應。（取材自微博）
針對「我們同唱一首歌」掀起的風波，方文山首次發聲回應。（取材自微博）

 因在「我們同唱一首歌」中寫下「海峽兩岸從來是一家」等歌詞，這些天，台灣著名音樂人方文山不僅被綠媒嘲「新年開舔」、被部分台灣網友追著罵，歌曲還被台陸委會稱為「統戰歌曲」，面對質疑，方文山日前首次發聲，直言自己「不心虛」。

觀察者網報導，方文山在臉書發文稱，他「從頭到尾都清楚知道自己在做什麼」，認為這首歌「對緩和兩岸日趨緊繃的局勢與增進民間情感的交流」有益，並強調這首歌是公益歌曲，自己沒有從中獲得任何費用。

跨年夜，台灣歌手蕭敬騰與大陸歌手袁婭維在央視「啟航2022」迎新年特別節目上獻唱「我們同唱一首歌」，副歌部分，兩人用閩南語合唱「我說的你都知道，你都聽得懂，都擁有同祖先的名字」，結尾「尋根路你我對話，穿越了海峽兩岸從來是一家，祖譜有你我的名字」點出「兩岸是一家」的主題。

隨後，央視發布該曲MV，公布作詞人是台灣音樂人方文山，作曲人是大陸音樂人楊宗南，參與錄製的歌手共有五位，分別為張杰、袁婭維兩位大陸歌手，和蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農三位台灣歌手。

方文山也於1月1日和3日連著發布「我們同唱一首歌」的宣傳微博，自豪地稱這是他「2022年超有成就感的一首創作」。

但消息傳到台灣，部分綠媒在報導時用了「又唱紅歌！作詞人竟是他」、「新年開舔」等聳人標題。

面對質疑，沉默多天的方文山終於發聲，他直接在臉書發布長文回應質疑，稱在如今島內的批評聲中，自己不知道如何推廣台北工作室要發行的潮流公仔，但不會刪除評論區的「批評與指教」，「因為我不心虛，不需藉由逃避來掩蓋」。

蕭敬騰 臉書 微博

上一則

認了穿戴假名牌 宋智雅親筆信致歉 刪爭議照片

下一則

砸4億買女兒樓上豪宅 吳宗憲被吳姍儒喊恐怖情人

延伸閱讀

「我有先生了」曾沛慈幸福認嫁 低調謢愛老公音樂人

「我有先生了」曾沛慈幸福認嫁 低調謢愛老公音樂人
貴州貪官王富玉1通電話 收茅台集團6000萬元

貴州貪官王富玉1通電話 收茅台集團6000萬元

結過婚、英文差… 央視女神王冰冰遭爆黑料 官媒反力挺

結過婚、英文差… 央視女神王冰冰遭爆黑料 官媒反力挺
新店開幕粉絲踩雷 陶晶瑩要請客彌補

新店開幕粉絲踩雷 陶晶瑩要請客彌補

熱門新聞

李靚蕾(左)和王力宏的恩愛畫面已成歷史。(本報資料照片)

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

2022-01-11 20:29
李靚蕾。圖／摘自微博

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

2022-01-11 11:03
李嘉欣住進加護病房。 取材自Instagram

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

2022-01-15 03:46
郎朗夫妻近日現身巴黎新年酒會，吉娜一襲紅色旗袍顯露的「螞蟻腰」，讓網友看傻眼。（取材自微博）

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

2022-01-15 14:15
王力宏。圖／摘自臉書

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

2022-01-11 14:20
李嘉欣突然生病，嚇壞一票粉絲。（取材自Instagram）

搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命

2022-01-16 02:30

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距