兒子港獨風波後 袁詠儀素顏赴深圳當防疫義工

袁詠儀低調赴深圳做防疫志工,網民指她沒有明星包袱態度親切。(取材自微博)

日前,深圳疫情爆發,有網民在深圳做核酸檢測 時,認出其中一位負責維持檢測站秩序的防疫 義工是香港 女星袁詠儀,並指她完全沒有藝人架子,全程素顏投入防疫工作,面對群眾十分和善親民。

香港01報導,日前深圳爆發疫情,袁詠儀赴深圳擔任防疫義工,負責維持核酸檢測站的秩序,雖然她全程素顏但仍被網民認出,稱讚她「人美心善」,該話題也快速登上微博熱搜。

內地網民大讚,許多香港明星「不僅沒有明星包袱,更時常做善事」,反觀內地偶像明星這種風氣較少。不過也有少部分網民質疑,真正低調地做善事「怎麼會有這麼多照片出現?」批評她做善事是為宣傳正面形象。但隨即就有網民為袁詠儀抱屈,指出照片來源多為深圳市民親自拍攝「有本事你也做善事,我也可以送你上熱搜。」

去年12月,袁詠儀和張智霖15歲兒子張慕童在IG Story回覆網民提問「Are You in China now?」時,以英文回答「No not right now」,被內地網民指稱港獨,事件在內地引發廣大關注。袁詠儀則在微博快速發文澄清是因為英語用語上,失言造成了誤解,她稱「我們一家愛國愛港,支持一個中國,這是毋庸置疑的事實」。