我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

兒子港獨風波後 袁詠儀素顏赴深圳當防疫義工

娛樂新聞組／綜合報導
袁詠儀低調赴深圳做防疫志工，網民指她沒有明星包袱態度親切。（取材自微博）
袁詠儀低調赴深圳做防疫志工，網民指她沒有明星包袱態度親切。（取材自微博）

日前，深圳疫情爆發，有網民在深圳做核酸檢測時，認出其中一位負責維持檢測站秩序的防疫義工是香港女星袁詠儀，並指她完全沒有藝人架子，全程素顏投入防疫工作，面對群眾十分和善親民。

香港01報導，日前深圳爆發疫情，袁詠儀赴深圳擔任防疫義工，負責維持核酸檢測站的秩序，雖然她全程素顏但仍被網民認出，稱讚她「人美心善」，該話題也快速登上微博熱搜。

內地網民大讚，許多香港明星「不僅沒有明星包袱，更時常做善事」，反觀內地偶像明星這種風氣較少。不過也有少部分網民質疑，真正低調地做善事「怎麼會有這麼多照片出現？」批評她做善事是為宣傳正面形象。但隨即就有網民為袁詠儀抱屈，指出照片來源多為深圳市民親自拍攝「有本事你也做善事，我也可以送你上熱搜。」

去年12月，袁詠儀和張智霖15歲兒子張慕童在IG Story回覆網民提問「Are You in China now?」時，以英文回答「No not right now」，被內地網民指稱港獨，事件在內地引發廣大關注。袁詠儀則在微博快速發文澄清是因為英語用語上，失言造成了誤解，她稱「我們一家愛國愛港，支持一個中國，這是毋庸置疑的事實」。

檢測 香港 防疫

上一則

金球獎視帝好酸 奚落強尼戴普演技「過譽、浮誇」

下一則

殺青多年 范冰冰好萊塢舊作「日月人魚」終在美上映

延伸閱讀

親自幫女星貼防護膠帶 古天樂暖舉張智霖佩服

親自幫女星貼防護膠帶 古天樂暖舉張智霖佩服
收入從幾萬剩幾千… 二手房市崩解 中介轉外送員求生存

收入從幾萬剩幾千… 二手房市崩解 中介轉外送員求生存
打臉西安？ 深圳孕婦急住院等核酸證明 官方速辦

打臉西安？ 深圳孕婦急住院等核酸證明 官方速辦

張智霖餓肚開工 袁詠儀搞笑聲討：他50歲了不能這樣

張智霖餓肚開工 袁詠儀搞笑聲討：他50歲了不能這樣

熱門新聞

李靚蕾(左)和王力宏的恩愛畫面已成歷史。(本報資料照片)

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

2022-01-11 20:29
李靚蕾。圖／摘自微博

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

2022-01-11 11:03
李嘉欣住進加護病房。 取材自Instagram

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

2022-01-15 03:46
郎朗夫妻近日現身巴黎新年酒會，吉娜一襲紅色旗袍顯露的「螞蟻腰」，讓網友看傻眼。（取材自微博）

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

2022-01-15 14:15
王力宏。圖／摘自臉書

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

2022-01-11 14:20
李嘉欣突然生病，嚇壞一票粉絲。（取材自Instagram）

搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命

2022-01-16 02:30

超人氣

更多 >
冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣
2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）

2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）