美少女變性感蜜桃 李麗珍吐拍裸戲祕密

李麗珍近日受訪，透露了當年決定奮力一脫的原因。（取材自Instagram）

香港 女星之中，李麗珍的戲路轉變算是相當劇烈，從一開始的校園美少女，到後來性感情色片中的裸女，創下話題高峰、締造事業的話題後，又把衣服穿回去靠演技成為金馬影后。近日她在香港接受數位頻道節目訪問，透露了當年決定奮力一脫，背後到底有何理由。

李麗珍當年由偶像轉型性感，是經過和經紀公司討論的結果。（本報資料照片）

李麗珍早年在香港文藝片或喜劇中的女學生造型，青春俏麗，不只讓香港男孩傾倒，在最喜歡金童玉女 偶像的日本，也曾經受到注意，並被形容為「香港藥師丸」。不過她演來演去，還是這種類型角色，自己都覺得很受限：「演了十幾年妹妹覺得好侷限，當時自己和經紀公司都覺得，再拍下去都是差不多，而後來拍的那種，那時候叫做『唯美藝術電影 』，賣性感、青春都是好自然的。」

所以這其實她和經紀公司經過考慮與審慎商議後的決定，經紀公司甚至為免她一下子要在眾人眼前寬衣解帶難免尷尬，先安排她去拍一本寫真集，先習慣在工作現場裸身入鏡，把心理建設都做好，才不至於真的在三級片的片場，會忸怩、放不開。」果真她大膽解放的「蜜桃成熟時」締造理想票房，不過她又拍了幾部三級片就收山，沒有繼續再拍，理由又是「太重複」。

對此李麗珍表示，就算拍的是不裸露的戲，都會有人喜歡有人不喜歡，到最後就看自己接不接受。她認為拍了幾部三級片，有很多都重複，就再也不對這些「唯美藝術電影」點頭了。而她也強調，當年女星裸露已經很不得了，激情場面是借著鏡位去拍攝完成，沒有「來真的」這種事。