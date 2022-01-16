林曉峰自嘲「最老出道歌手」 晉升晚會主持人

林曉峰自嘲是年紀最大的出道歌手。（取材自微博）

香港 演員林曉峰自從參加綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」人氣急升，同圈中好友陳小春 、張智霖、梁漢文、謝天華組成「大灣區 哥哥「大受歡迎，為他演藝工作更上一層樓，工作接踵而來。最近更獲邀主持廣東衛視春晚，還將在節目中獻唱，讓他自嘲是年紀最大的出道歌手。

香港01報導，「披荊斬棘的哥哥」讓不少觀眾看見林曉峰的努力，更發現他原來唱歌好好聽，聲音渾厚具有磁性，歌藝不輸專業歌手。雖然在節目中最終未能組團出道，不過他已經贏了人氣，隨後工作邀約不斷，同一班好兄弟主持綜藝節目「大灣仔的夜」大受歡迎，還獲邀請唱跨年騷、大灣區新年音樂會，接受不同平台的訪問等等，演藝工作更上一層樓。而他給大眾的形象慢慢從一位主持人變成歌手，在內地已經累積了一班粉絲支持。

人氣急升的他最近更獲廣東衛視的邀請參加春晚，除了是表演嘉賓之外，他還擔任嘉賓主持。他的出現吸引不少傳媒採訪，在接受訪問的時候他都揚言過去一年經歷了一個好大的突破，突然有機會讓他成為歌手，自嘲自己是年紀最大的出道歌手。另外，有不少主持工作都有找上門，但畢竟在內地擔任主持需要有資格證，所以據報導指出，林曉峰表示會努力考取資格證，待未來可以持證做主持。

廣東衛視的春晚陣容除了有林曉峰之外，還邀請到Twins、容祖兒、張衞健、薛之謙等人，其中薛之謙的一場表演在網上流傳，非常好笑。事關表演唱廣東歌的他，為了正確發音方式竟然自創了「薛式粵語拼音「，用PTT的形式在提詞器中播放出來，在他一邊認真唱歌的時候，在旁的林曉峰表露了忍笑的臉容出來，畫面非常好笑。眼見提詞器寫的內容「風低魚引，某引地催法海棉…「根本是火星文，原來他是在唱自己的歌曲「像風一樣」的粵語版，雖然發音不太正確，但已經唱得好好，絕對是實力派歌手。