阮經天變身廚神 逼宋祖兒喝馬桶水

阮經天（左）和宋祖兒演一對。（取材自微博）

電視劇「舌尖上的心跳」由台灣藝人阮經天與新生代女星宋祖兒主演，阮經天飾演天菜廚神江千帆遇上擁有天才味覺的林可頌（宋祖兒飾），兩人初相遇女方卻被逼得要喝馬桶水自清，原來她原擔任酒店客房服務工作，不小心在男方房間睡著，被要求重新打掃，沒想到阮經天的合作夥伴不滿意清潔度，屢屢刁難，宋祖兒為要證明自己，當著他們的面把馬桶水喝了，此段劇情引發網友熱議、登微博 熱搜，宋祖兒打趣：「今晚好多人來問我馬桶水什麼味道！」

「舌尖上的心跳」首集就讓大家大飽眼福，除了可以看到色香味俱全美食 躍然於眼前之外，一幕阮經天裸身泡澡，精狀胸肌若隱若現，也令觀眾無法抗拒，尤其高顏值男女主角阮經天與宋祖兒大廚神與廚藝小菜鳥人設火花四射，阮經天在微博回應：「讓美味成為成就，是天賦使然，更是江千帆的多年堅持。」並說：「夠堅持，就是我的菜。」

阮經天因喪失對甜度味覺，四處尋徒，好不容易遇上對味覺敏銳度極高的宋祖兒，卻因誤會不打不相識，費盡千辛萬苦才說服她轉行為菜鳥廚師，網友形容有如古代劉備為尋才三顧茅廬諸葛亮之感。阮經天在劇中看似冰冷不近人情，其實內心溫暖且幽默，宋祖兒用8字形容他角色個性：「像個大冰塊，低氣壓。」