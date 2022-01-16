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首部古裝劇靠他示範…張衛健：劉德華是我恩人

娛樂新聞組／綜合報導
張衛健說，劉德華是他人生中第一部古裝戲的救命恩人。（取材自微博）
張衛健說，劉德華是他人生中第一部古裝戲的救命恩人。（取材自微博）

香港天王劉德華縱橫演藝圈數十年，除了累積許多膾炙人口的影視作品，也幫了不少人。近日，張衛健在一檔綜藝中回憶起自己的演戲經歷，他說，當時自己被導演批評，最後靠著劉德華耐心指導才完成拍攝。張衛健說，「劉德華是我人生中第一部古裝戲的救命恩人。」

在綜藝節目「追光吧哥哥」中，張衛健回憶人生第一部古裝劇，導演讓他演一個小子，他演的卻像一個小生，導演當時就發火了。當時劉德華過來，勸導演不要發火，並且給張衛健示範了一遍，張衛健當時就明白怎麼演了。後來，劉德華問張衛健有沒有興趣簽約給我，當時張衛健說，這還用考慮嗎。

之後，張衛健幫劉德華演了一部戲，「齊天大聖孫悟空」非常成功，也是經典之一。後來又合作了一首「高高在下」，所以張衛健才會在「追光吧哥哥」唱這首歌，表示將劉德華的這個精神傳承給新人。張衛健也表示劉德華是自己一輩子的恩人，十分的感謝他。

其實，張衛健曾鬧出在片場打人事件，形象一夕崩壞被封殺。面臨無戲可拍窘境，張衛健因此欠債，很多朋友對他避之惟恐不及，最後他硬著頭皮去找劉德華，沒想到劉德華只跟他說了一句話、給了他一張支票，助他順利度過難關。

張衛健說，當時劉德華告訴他，「學到的就要教人，賺到的就要給人」，讓張衛健一直銘記。

導演 支票 香港

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