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從受害者視角講救贖「誰是兇手」結局上熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
「誰是兇手」從一個受害者的視角講的一個關於救贖的故事。(取材自微博)
「誰是兇手」從一個受害者的視角講的一個關於救贖的故事。(取材自微博)

網劇「誰是兇手」去年底收官，微博關於兇手的討論仍餘波不斷。編劇陳維涵表示，其實他們是從救贖的視角講故事，意在對受害者的內心世界進行關照。「我們不停地去接近真相挖掘真相，只有面對它，最後才能選擇放下和超越它。」

中新網報導，陳維涵說，這部劇的劇本從想法到創作完成長達五年的時間。她透露，自己是演員出身，但一直有做原創的想法。

陳維涵曾經出演過懸疑題材劇「沉默的真相」，而這次作為編劇的身分參與，她感到「很圓滿」。「我跟孔優優是好朋友，我倆都喜歡腦洞比較大的故事，後來我就說不如把我們聊的這些內容寫出來，他對懸疑類型非常感興趣，剛巧我爸又是警察，幹過很多警種，我對公安題材一直很有情懷，所以我倆就成為拍檔做了這麼一個戲。」

不過，從想法到落地，仍有相當的距離。陳維涵表示，創作這部作品前，他們對警察的工作體系做了功課，而自己父親的經驗，也給他們提供了不少幫助。此外，他們還看了一些法醫相關的書，參考了一些海內外的案子等等。

陳維涵說，「誰是兇手」是一個原創的劇本，因此創作時遇到了很多次推倒又重來的過程，他們自己也經常會為人物和劇情的走向吵架，也曾經想過放棄。並且創作還是在沒有人認可的前提下進行的，這讓他們心裡更加忐忑。「這就是我們自己的表達，我們自己想寫的故事，我們也不知道市場會不會接受，這些都是未知。但好在，最後我們沒有放棄。」

在「誰是兇手」中，主角三人都因為一個案子被徹底改變人生，劇中更加註重對人物內心動機的挖掘。「我們不停地去挖掘真相，最終只有面對那個傷痛，最後才能放下它和超越它。其實這部劇是從一個受害者的視角講的一個關於救贖的故事。」陳維涵說。

警察 公安 微博

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