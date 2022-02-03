中國「懸疑劇大年」玩新意 趙麗穎沒能躲掉爛尾

「誰是兇手」由趙麗穎、董子健主演。(取材自微博)

2021年可謂是中國懸疑劇「大年」，題材加碼了情感、心理、科幻、家庭、社會議題等，但大都「舊酒新瓶」缺乏驚喜，以慘淡口碑收場，難以復刻「沉默的真相」、「隱秘的角落」所創造的巔峰。回望懸疑劇迅猛發展的這幾年，除了新奇素材加碼，懸疑劇還有多少種玩法？

搞了半天 關鍵人物竟是未知

齊魯晚報報導，趙麗穎 、肖央、董子健主演的「誰是兇手」是2021年懸疑劇的收官之作，該劇講述一起發生在海舟市的連環凶案，在真相塵封17年之後，沈雨（趙麗穎飾）、冷小兵（肖央飾）、夏木（董子健飾）及跟這宗懸案有著千絲萬縷聯繫的人們，在鬥智鬥勇中，逐漸讓真相浮出水面。隨著劇情完結，海舟案的始作俑者終於水落石出，他就是沈雨父親沈海洋曾經的病患，潛伏在沈雨身邊多年。

「誰是兇手」由趙麗穎、董子健主演。(取材自微博)

兇手拖到最後兩集才現身，前期的多方周旋讓觀眾腦洞大開，積極「推兇」，卻沒想到是個「未知」人物，觀眾感到出乎意料的同時，對劇集的感受多少有點「虎頭蛇尾」的失望感。

比起傳統破案追兇，「誰是兇手」更像一個「還原案件」的劇本，透過夏木、沈雨、冷小兵這三個受害者的角度拼湊出案件全貌，用人物關係將故事還原出來。「誰是兇手」主打「心理懸疑」的劇集在情感處理上是合格的，趙麗穎在結局鋃鐺入獄，讓觀眾暫時忘記劇集在結構上的瑕疵，一生被「愛」毀滅的女孩說出了「人的一生，只有這麼長，好好活著吧」，之後走向灰暗，無法不令觀眾共情。

開局讓人入坑 真相卻不精采

2020年有「隱秘的角落」、「沉默的真相」這樣出圈的懸疑劇，引發了觀眾對該類型劇集的興趣，2021年多平台懸疑劇數量不減，更被業界稱為懸疑劇大年。不過直至2021年下半年才相繼播出的「八角亭謎霧」、「致命願望」、「誰是兇手」等懸疑劇，都不是傳統意義上以推理為核心的劇集，雖然題材多樣，但未見像「隱秘的角落」、「沉默的真相」這樣令人驚喜之作。

2020年的「隱秘的角落」創下不錯的口碑和收視。(取材自微博)

發生在江南水鄉的「八角亭謎霧」，主打家庭倫理，懸疑更像是副本；「致命願望」是輕科幻冒險懸疑，並引入「App 詛咒」的新奇概念；硬漢派推理「雙探」的觀感還不錯，生活流的警探群戲以及硬推理，最開始的題材其實是吸引人的，但揭露出來的案件真相並不精采。

扎實推理 才是收視致勝法寶

回望中國這些年的懸疑劇，雖然不斷創新玩法，但強烈的推理元素仍是這一類型劇的傳統制勝法寶。

2017年的「白夜追兇」在人設上做了雙胞胎兄弟互換身分的探索，劇中哥哥關宏峰是傳統的硬漢派警探，破案專家，睿智老練，弟弟關宏宇則是反類型主角，重情重義卻沒什麼智慧，兩個充滿創意的人物相撞，命運的走向令觀眾牽掛。

除了創新的人設，「白夜追兇」贏得口碑的關鍵還是在於懸疑劇的核心——推理紮實，抽絲剝繭地還原真相，同時在每個案件中安排雙胞胎互換身分的戲碼。敘事沒有脫節，巧妙的細節、激烈的衝突、張弛有度的節奏全都拿捏到位。

「雙探」最後揭露出來的案件真相並不精采。(取材自微博)

同年播出的「無證之罪」開拓懸疑劇的別樣敘事，警察 一邊布局一邊破案，中間牽扯到的人性以及情感糾纏同樣引人入勝。

2020年「隱秘的角落」的題材是「暗黑惡童」，帶來更多想像空間；「沉默的真相」則是挖掘了人們內心最深處的柔軟和隱痛。雖然「隱秘的角落」、「沉默的真相」表達的人文關懷符合觀眾的道德訴求，但劇集制勝的法寶仍是環環相扣的推理，人文關懷只是豐富了這兩部懸疑劇集的情感濃度。