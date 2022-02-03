「小敏家」的負心漢 涂松岩演周迅前夫 人人喊渣

涂松岩被網友貼上了「負心漢代言人」、「渣爹」等標籤。(取材自微博)

中國男星涂松岩在電視劇「小敏家」飾演周迅 的前夫「金波」，卻被網友貼上「負心漢代言人」、「渣爹」等標籤，甚至還受到觀眾「眾籌下線」的待遇。涂松岩坦言，自己看劇本的時候，就被「金波」氣著了，「這種氣跟觀眾看到劇的感覺是一樣的，因為本子好才會打動到我，我才會認同他。」

華西都市報報導，涂松岩在「小敏家」，不僅打牌喝酒，甚至還慫恿兒子找前妻要錢，讓正在準備高考 的兒子為他打工賺錢，給人感覺邋裡邋遢、油膩、無能無德。劇中每到「金波」出場，都會引發彈幕吐槽：「前夫哥這三觀教兒子，這是要毀三代的節奏」、「這爸爸太可怕了」、「這哥們是負心漢代言人」。

面對網友們的吐槽，涂松岩坦言已經習慣了，「作為職業演員，我真的很希望自己能夠沉浸在每個不同的角色當中。觀眾看到一個新的角色，他對你有認可、有共情，才會去評論你。這種評價因角色不同而異，觀眾認同了才會去評論。所以我覺得作為演員，更看重的是觀眾參與沒參與這種評論。」

涂松岩說，「其實金波是一個很豐富的角色。」他認為自己從不會給角色貼上某種標籤，「還是從整個本子的結構、角色的人物狀態是否吸引人，是否能夠讓我有創作衝動來看。至於演出來之後觀眾給他貼什麼標籤，那是經過發酵的事情，我更看重的是角色本身有沒有質感，打動不打動人。」

報導指出，出道多年的涂松岩飾演過不少不討喜的角色，比如「雙面膠」中的「鳳凰男」李亞平等。但在他看來，討不討喜見仁見智，「首先我並不認為金波是一個不討喜的角色，所謂的討不討喜，是這個角色有沒有話題度，有沒有戳中觀眾的痛點或者是笑點，不一定非得都是正面的、高大全的角色才會想去接。我覺得作為職業演員要有這種自信，去挑戰不同類型的角色，而且把它完成好。」