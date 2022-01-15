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楊千嬅跟隨謝霆鋒 歸鄉尋找失傳味道

娛樂新聞組╱綜合報導
楊千嬅(右)跟著謝霆鋒(左)一起返廣東潮州鄉下錄製節目，四處尋訪傳統美食。(取材自微博)
楊千嬅(右)跟著謝霆鋒(左)一起返廣東潮州鄉下錄製節目，四處尋訪傳統美食。(取材自微博)

謝霆鋒主持的美食紀實節目「百姓的味道」，邀請楊千嬅擔任嘉賓，兩人到訪廣東潮汕，四出尋美食，也開啟一段楊千嬅的「歸鄉尋根」之旅，除了分享美食外，楊千嬅難得在家鄉漫步街頭，令她體驗到家鄉生活，感受到百味人情之樂。

楊千嬅兩年前曾在家鄉潮州舉行巡迴演唱會，當時因工作關係未能四處細嘗美食 ，這回拜謝霆鋒牽線才得以大快朵頣。楊千嬅表示，這是第二次回鄉，她要多謝霆鋒邀請自己到家鄉拍攝節目。

楊千嬅回憶，以前嫲嫲很希望一家人能回鄉探親及拜祖先，可惜事與願違，未能完成嫲嫲的遺願，所以今次拍攝對她而言十分有意義，因為不只是拍節目，還可以見證父親兒時生活。透過拍攝團隊的安排，她終於有機會去祠堂拜祖先，亦走訪了嫲嫲及父親昔日生活過的地方，令她對父親成長之地加深了解，還不忘拍大量相片及視頻，分享給父親，開啟了一段楊千嬅的「歸鄉尋根」之旅。

除了分享美食，楊千嬅難得在家鄉漫步街頭，令她體驗到家鄉生活，她又即場下廚學藝，節目中她跟著霆鋒到街頭尋味，二人不只有口褔，還現場學打彈牙牛丸，又學做粿品，祕制滷水鵝，令她回憶滿滿。

楊千嬅表示，以前嫲嫲會親下廚煮一些節日美食，不過早已失傳，今次她有機會學藝，她一定會大顯身手煮給家人品嘗。

美食 謝霆鋒

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