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親自幫女星貼防護膠帶 古天樂暖舉張智霖佩服

記者黃保慧／綜合報導
古天樂在「G風暴」中全方位投入。(圖：華映提供)
古天樂在「G風暴」中全方位投入。(圖：華映提供)

古天樂、張智霖、鄭嘉穎、黃宗澤和宣萱合作演出的香港電影「G風暴」，七年打造五部以廉政公署打擊貪污為主題的系列作品，古天樂五度扮演查貪的廉政公署官員，他在此系列最後一集中，可說全方位投入，從劇本、現場拍攝到演員表演上都提供許多想法和建議。

古天樂在以往四集系列作品中，都只以演員身分參與演出，但這回到最後終極篇章「G風暴」，他連幕後工作也親力親為參與，不時和導演及編劇討論劇本，在拍攝期間更全力投入，就連沒有他的戲分他都到場協調。其中一場在香港文化中心拍攝的大型槍戰戲，動員上百位臨時演員，他除了要演出持槍掃射畫面外，還不時與攝影師討論機器架設位置，務求所有鏡頭能達到完美。

這次一起合作的張智霖表示，和古天樂在拍港劇時期便認識；他說：「每次和古天樂合作都有不同的感覺，大家是一起成長的，我知道他這次從故事就開始參與，在現場又非常認真，是最忙的一個人，很佩服他。」宣萱也表示古天樂會在演技上提供意見，「我多半演出電視劇，古天樂會提醒我有些反應表現不用太大，電視劇會習慣誇張一點點去表現，但電影的銀幕是很大的，會太OVER，很謝謝他幫我注意到了。」其中一場戲，演員劉浩龍不小心手擦傷，古天樂還親自幫他處理傷口，也協助同場演出的張智霖和宣萱貼上保護的膠帶，讓他們直呼感動。

風暴 電影 香港

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