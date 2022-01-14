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中國主持人金星講話太犀利 又因嗆辣被「封殺」了？

娛樂新聞組╱綜合報導
金星講話詼諧有趣又一針見血。（取材自微博）
金星講話詼諧有趣又一針見血。（取材自微博）

知名脫口秀主持人金星日前在微博喊話「了不起的打工人」，稱江某衛視將自己一剪梅，官宣海報缺少了重要的人（指自己），希望對方給出一個合理的解釋，網友們看了之後紛紛力挺表示，「這個節目本來就很無聊，剪掉金星，那還有意思嗎？」

電影工廠報導，金星的粉絲們都稱她「太剛了」，同時對於江某衛視這種「卸磨殺驢」的行為表示譴責；雖然後期金星的鏡頭陸續恢復，但網友們吐槽從整期來看依然不連貫，剪得稀碎。

事實上，這並不是金星的節目第一次慘遭剪輯。「追光吧哥哥2」在未開播之前，就已經官宣金星的參加，但在節目原定播出時，卻突然宣布延播一周，等到正式播出後，觀眾發現金星的鏡頭慘遭「一剪梅」。

據報導，這就讓人聯想到，「金星秀」曾經是東方衛視的一塊招牌，最讓人津津樂道的無疑是金星老師的犀利點評，她也因此圈了一大票粉，但這檔脫口秀節目居然在最火的時候突然停播，至於原因為何，金星曾不止一次含沙射影地說過：「遭小人嫉妒吧。」

金星近兩年勢頭確實不如以前，因為她確實發言「得罪」了不少人。「金星秀」剛開播的時候，金星在鏡頭前毫不掩飾地提醒某冰，「別整天炒作了，好好打造自己作品吧！」

另外，調侃中國導演就更有意思了，金星曾說陳凱歌的「無極」就是電影史上墓碑式的作品；張藝謀絕對算是一個高產的導演，無論在各個領域（當時張藝謀的超生事件爆出）；而關於馮小剛則充滿了黑色幽默，「小剛一思考，觀眾就不笑。」讓許多網友驚呼她的直率。

導演 電影 微博

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