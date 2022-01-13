楊宗緯移居廈門鄉下 房租僅3000元沒壓力

楊宗緯自曝已經搬到廈門居住。（取材自微博）

台灣男歌手楊宗緯將演藝事業重心轉移至中國大陸已久，去年出演選秀綜藝節目「追光吧哥哥」更是人氣再度翻紅，近日他自曝已經搬到廈門定居，引起網友熱議。

貓眼娛樂報導，「追光吧哥哥」各位嘉賓片場聊天的視頻日前在網上曝光，楊宗緯自曝已經搬到廈門居住，引起網友熱議。

楊宗緯對廈門似乎非常喜歡，不停地給其他嘉賓安利。他表示，廈門租金 非常便宜，200平米一個月只有3000元人民幣(約471美元)，雖然是在廈門的鄉下地區，但生活著實沒有壓力。

其他嘉賓都被這低廉的租金驚呆了，感慨廈門確實很好，而且廈門大學很漂亮，他們之前做活動的時候去過。

網友們紛紛在評論區裡留言表示，這房租確實便宜，還有人感慨楊宗緯的普通話越來越好了，不知道是不是因為在大陸生活久了的原因。

除了楊宗緯，近年來還有許多港台藝人搬家到大陸生活，比如黎耀祥，作為TVB的視帝，他在2020年年初帶著妻兒一起定居大陸，在廣東中山買了占地面積極廣的豪宅。他還會和妻子一起去全大陸各地旅遊，每天生活都非常愜意，看得出來在大陸適應得很好。

還有出道幾十年的男神吳啟華，他近年來基本都在大陸發展拍戲，也在中山市買了一套價值600萬元左右的豪宅，並且他的女兒還在吉林長春的國際學校上學，基本不太回香港 了。

還有台灣藝人拿到了大陸的身分證，比如千百惠和方芳，她們都曾大方曬出過自己的身分證。方芳已經在大陸定居多年，千百惠則是在成都生活，還寫過一首歌叫「留在成都」。