我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：經濟、疫情因素 拜登支持率跌至33%新低

美國飆到「40年來最高」的7%通膨率…代表什麼？

楊宗緯移居廈門鄉下 房租僅3000元沒壓力

娛樂新聞組／綜合報導
楊宗緯自曝已經搬到廈門居住。（取材自微博）
楊宗緯自曝已經搬到廈門居住。（取材自微博）

台灣男歌手楊宗緯將演藝事業重心轉移至中國大陸已久，去年出演選秀綜藝節目「追光吧哥哥」更是人氣再度翻紅，近日他自曝已經搬到廈門定居，引起網友熱議。

貓眼娛樂報導，「追光吧哥哥」各位嘉賓片場聊天的視頻日前在網上曝光，楊宗緯自曝已經搬到廈門居住，引起網友熱議。

楊宗緯對廈門似乎非常喜歡，不停地給其他嘉賓安利。他表示，廈門租金非常便宜，200平米一個月只有3000元人民幣(約471美元)，雖然是在廈門的鄉下地區，但生活著實沒有壓力。

其他嘉賓都被這低廉的租金驚呆了，感慨廈門確實很好，而且廈門大學很漂亮，他們之前做活動的時候去過。

網友們紛紛在評論區裡留言表示，這房租確實便宜，還有人感慨楊宗緯的普通話越來越好了，不知道是不是因為在大陸生活久了的原因。

除了楊宗緯，近年來還有許多港台藝人搬家到大陸生活，比如黎耀祥，作為TVB的視帝，他在2020年年初帶著妻兒一起定居大陸，在廣東中山買了占地面積極廣的豪宅。他還會和妻子一起去全大陸各地旅遊，每天生活都非常愜意，看得出來在大陸適應得很好。

還有出道幾十年的男神吳啟華，他近年來基本都在大陸發展拍戲，也在中山市買了一套價值600萬元左右的豪宅，並且他的女兒還在吉林長春的國際學校上學，基本不太回香港了。

還有台灣藝人拿到了大陸的身分證，比如千百惠和方芳，她們都曾大方曬出過自己的身分證。方芳已經在大陸定居多年，千百惠則是在成都生活，還寫過一首歌叫「留在成都」。

租金 香港

上一則

緋聞傳9年 胡宇威求婚成功 陳庭妮曬大鑽戒：Twogether

下一則

崔真實逝世14年 女兒狂減42公斤化身性感美女

延伸閱讀

有空中花園、私人泳池…傳劉嘉玲1.8億拋售上海豪宅

有空中花園、私人泳池…傳劉嘉玲1.8億拋售上海豪宅
檢出禁藥 陸暫停台2家活魚養殖場報關

檢出禁藥 陸暫停台2家活魚養殖場報關
長榮海運40月年終 逾5成來自大陸

長榮海運40月年終 逾5成來自大陸
國台辦：粉碎台獨圖謀 台海鬥爭明年恐更尖銳

國台辦：粉碎台獨圖謀 台海鬥爭明年恐更尖銳

熱門新聞

李靚蕾(左)和王力宏的恩愛畫面已成歷史。(本報資料照片)

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

2022-01-11 20:29
李靚蕾。圖／摘自微博

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

2022-01-11 11:03
李靚蕾與友人合照被挖出。(取材自Instagram@spencer_chu)

李靚蕾被挖舊照「半夜緊貼男性」真相曝光糗了

2022-01-08 01:46
王力宏。圖／摘自臉書

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

2022-01-11 14:20
成龍批評有些年輕演員「遲到早退」，不肯吃苦又要動作漂亮。(取材自微博)

成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星

2022-01-06 02:30
尼可拉斯凱吉（右）與芝田璃子宣告將迎接彼此愛的結晶誕生。（美聯社）

「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小

2022-01-07 00:23

超人氣

更多 >
佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染
N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定
CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂
美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁

美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁