「食神」反派谷德昭賣豪宅 大賺3840萬港元

谷德昭的 「唐牛」角色深入人心，但如今的他已經瘦了一圈。（取材自微博）

港星周星馳還在拍港片的年代，有一個不可或缺的夥伴，就是在「唐伯虎點秋香」中飾演「對穿祥」、以及「食神」裡的反派「唐牛」，而廣為觀眾認識的香港導演 谷德昭。現年56歲的他近年仍有主持及導演工作，不過與當年相比整整暴瘦一大圈，而他也被港媒爆料最近將持有14年的豪宅脫手，大賺3840萬港元(約495萬美元)，羨煞網友。

鏡週刊報導，谷德昭是香港影壇的知名才子，能編擅導，也常以演員身分參與演出。近年港產電影 多與大陸合拍，谷德昭未全面「北上」，仍保持一年推出一部執導作品頻率，在影壇露臉。

雖然工作量不如過往港片黃金年代時期多，但根據香港01報導，谷德昭近日以6200萬港元（約798萬美元）出售已持有14年、包括花園達130坪的豪宅，他於2007年以2360萬港元購入，淨賺約3840萬港元。

加上2019年他也曾賣掉一間頂樓含天台的住宅，當初以1190萬港元入手，持有17年賣掉後帳面大賺3.1倍，兩次出售房地產就獲利7397萬港元。

過往谷德昭微胖的身材十分喜感，不過2015年曾被媒體拍到暴瘦身影，還傳出他罹患甲狀腺疾病，一年內瘦了20公斤，但他後來澄清自己是因為健康因素而刻意減肥。

原來他減肥背後故事有洋蔥，因為谷德昭的母親與姪子分別因久病厭世及患上思覺失調，選擇同一地點墜樓輕生，令他領悟到「要心理健康必先要生理健康」的道理，因而透過打羽毛球、跑步，配合營養師協助，成功鏟肉10公斤。