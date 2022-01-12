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Omicron襲港疫情再延燒 甄珍揪伴打疫苗

記者蘇詠智╱綜合報導
甄珍和友人相約近期去打新冠肺炎疫苗。(取材自臉書)
甄珍和友人相約近期去打新冠肺炎疫苗。(取材自臉書)

全球新冠肺炎疫情隨著Omicron變種大流行又再度嚴峻，香港已關閉戲院、主題樂園等場所，也禁止餐廳晚上6點之後內用。因疫情超過一年沒返台的甄珍，之前考慮身體情況，始終對於打疫苗猶豫再三，現已和友人約好最快下下周就一起去打，也希望在台灣的大家注意防疫，出門在外都要小心。

新冠肺炎疫情反反覆覆，甄珍去年還能和林青霞、姜大衛等好友約碰面，最近Omicron進入香港社區，電視台新聞都在強調防疫的重要，很多公眾場所都有確診者足跡，她和朋友的聚會也被影響，最近一次原本已約好的聚餐亦不得不取消。

她嘆道：「疫情嚴重，我們都躲在家裡，聚會、吃飯都取消了。我看不打疫苗是不行了，約了一些朋友一起作伴去打。」醫生建議甄珍等到眼睛白內障手術結束後10天再去打疫苗，她應該會選擇科興。

虎年春節甄珍可能要在家中度過，倒是台灣觀眾可以在大年初四（2月4日）於國家影視聽中心欣賞到她昔日扮演俠女的「雪嶺劍女」，這部片並沒有在2019年她的從影紀念展中放映，是國影中心「島嶼江湖 武俠在台灣」特展的獨家。

甄珍謙虛說道：「武俠片就該看上官靈鳳、徐楓、石雋他們演的嘛，我這個不是好笑嗎？」但正因身為文藝片女王的她難得一回演武俠片，主辦單位強調「物以稀為貴」，格外不容錯過。

疫情 疫苗 香港

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