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穩定交往2年 李亞鵬偕女友拍婚紗 傳好事近

娛樂新聞組╱綜合報導
李亞鵬（右）和女友海哈金喜（中）傳出好事近了。（取材自微博）
李亞鵬（右）和女友海哈金喜（中）傳出好事近了。（取材自微博）

王菲離婚多年的李亞鵬，傳出好事將近？有媒體曝出李亞鵬穿著禮服現身影棚的照片，據報導，李亞鵬和女友海哈金喜此次是拍攝婚紗寫真，李亞鵬左手無名指戴著鑽戒，還一直向身邊的友人炫耀。

綜合媒體報導，李亞鵬和女友海哈金喜已交往快兩年，兩人感情穩定，此次海哈金喜也穿著婚紗禮服被拍到。

據報導，李亞鵬2005年與王菲結婚，2013年9月離婚。離婚後李亞鵬談了幾段戀情，一開始是一位歌手，最後無疾而終；後來再交往的女友海哈金喜，李亞鵬則全心全意對待，一開始李亞鵬就在眾人面前親密擁抱海哈金喜，大方公開戀情。

報導說，海哈金喜是位漂亮的彞族姑娘，李亞鵬和海哈金喜父母已經見過面，雖然李亞鵬大海哈金喜19歲，但兩人的感情一直非常穩定，記者也經常拍到他們約會照片。據悉，海哈金喜家人對李亞鵬非常認可，李亞鵬在輸掉官司，需要賠償巨額資金時，海哈金喜對他也是不離不棄。

海哈金喜曾經拿到過世界旅遊小姐總冠軍和最佳上鏡獎，還曾獲得世界小姐中國區總冠軍，現在的李亞鵬背上巨額債務，海哈金喜對這些似乎不在意。而李亞鵬也曾帶著女友海哈金喜和李嫣一起吃飯，還讓女友以志願者的身分加入嫣然天使基金會。

王菲 李嫣 天使

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