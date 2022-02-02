明星翻車、頂流崩塌…娛樂圈大舉拋棄流量

因為一檔網路選秀節目而產生的「倒奶」事件，引發輿論批評。(取材自微博)

明星翻車、「頂流」塌房…一年之內，偷稅漏稅、失德失範、互撕拉踩等亂象密集曝光。隨著中國娛樂圈迎來「大震盪」，2021年也成為流量「消失」的一年。

大IP＋小鮮肉主演＝爛戲

中新網報導，多年前，編劇汪海林就在不斷「砲轟」娛樂圈推崇流量的現象。其實娛樂圈早前盛傳一個公式：「大IP＋小鮮肉主演＝爛戲」，他當時就表示，雖然這樣的模式「很火」，甚至可能是許多人眼中的「流量密碼」，但成功的作品太少了。

在上述組合中，無論是「大IP」還是「小鮮肉主演」，都指向「流量」二字。流量源於粉絲，「流量明星」也就成了「粉絲經濟」的中心；甚至「黑紅也是一種紅」，還被一些明星奉為「真理」。

某位帶有「熱搜體質」的女明星曾在節目揚言，自己屢登熱搜的結果，是「片酬上漲」。

樸實無華的「張同學」成了2021年底的網紅。(取材自微博)

報導指出，2014年，一位剛剛與國外經紀公司解約後回國的「小鮮肉」，一下子躍為一部電影男主角。雖然這部影片在豆瓣上僅得4.9分，「小鮮肉」的演技也讓人尷尬到不行，卻不妨礙影片票房高達2.8億(人民幣，下同，約4400萬美元)。

彼時，流量明星的票房號召力可見一斑。

流量泡沫增長的同時，明星漸多，演員日少。就連身為北京 人藝副院長的馮遠征也感嘆，「實力派演員創作機會越來越小，就是因為流量(藝人)的問題。」

也是在去年，一條從造星到追星，再到將粉絲變成流量的「飯圈」鏈條逐漸被揭開。

去年5月，因一檔網路選秀節目而產生的「倒奶」事件被曝光：粉絲為了掃描瓶蓋內二維碼給選秀節目選手投票 ，一箱一箱地買奶，喝不完就直接倒掉，造成大量牛奶被浪費。

選秀節目背後的粉絲集資、網紅借花邊新聞炒作熱度、明星直接相互「撕番位」等現象，引來越來越多的聲討。

官方整治 重塑娛圈生態

報導稱，，去年開始，主管單位相繼展開網路生態整治、「飯圈」整治、文娛領域綜合整治，包括停播偶像養成節目、禁止劣跡藝人復出、嚴禁引導與鼓勵粉絲變相花錢投票、抵制不良「飯圈」文化、抵制「唯流量」與「唯顏值」的畸形文化…官方一系列措施重拳治理，讓娛樂圈與「飯圈」進入重塑階段。

與此同時，流量明星開始被「拋棄」。

「山海情」是一齣扶貧劇。(取材自微博)

報導說，由流量明星出演的影視劇一度霸占社交媒體熱點，但是在2021年，引起觀眾討論的卻是「山海情」、「覺醒年代」、「功勳」這類與流量明星絕緣的影視作品。

去年初的扶貧劇「山海情」，讓無數觀眾自發變成「金灘蔥的精神蔥民」，每天為種蘑菇、賣蘑菇的事情著急上火；而曾被認為不具備熱搜潛質的「覺醒年代」，成了去年最具長尾效應的「爆劇」，播畢後三個月依然活躍在網路，不僅獲得年輕人熱捧，還「押中」多地的高考作文題，就連「覺醒年代」四個字，都入選了國家語言資源監測與研究中心發布的2021年度十大網路用語。

好的內容才是流量，而不是去追逐所謂明星人氣。這愈發成為人們的共識。

相較以往作品中流量明星被觀眾斥為「面癱式」的表演，觀眾在去年那些獲得好評的影視作品中，看到了什麼才是好演技。

「山海情」裡灰頭土臉的演員，讓觀眾相信，他們就是那個村子裡真實生活、曾被貧困折磨過的村民。「覺醒年代」導演 張永新說，演員們「理解、學習、靠近角色的過程，讓我們看到作為專業演員，應該在哪裡付出努力，也看到一群好演員」。

質樸正向 再度受到追捧

老戲骨馮遠征感嘆，受到流量藝人排擠，這幾年實力派演員創作機會越來越小。(取材自微博)

報導說，甚至連短視頻裡的網紅，也有了新氣象。2021年末，樸實無華的「張同學」成了網友們圍觀的對象。

起床後先掀開窗簾、襪子永遠放在枕頭下、洗手只洗兩根手指頭、鎖門後把鑰匙放在窗台磚頭下…這名遼寧的普通村民，把自己對鄉村的回憶與現實糅合進短視頻。這樣帶著「土味」的作品，兩個月吸引1700多萬粉絲關注。

原本是「流量重災區」的綜藝節目，今年也煥然一新，「小而美」的綜藝一躍成人們的討論話題。從年初開始頻頻刷屏的河南衛視「中國節日」系列晚會，立足中原文化，將傳統文化與現代科技相結合；「一年一度喜劇大賽」讓一群科班出身的「腰部演員」有了展示自己的空間。

很多人第一次知道，在「流量明星」的星光下，還存在許多演戲很努力、演技很出色，卻不被關注的「腰部演員」。

「如何看待『腰部演員』的生存現狀」也因此引發討論。演員蔣龍這樣形容他這類演員的狀態：不知道自己下一部會演什麼，但總抱有盼頭、充滿希望。不過在演員于和偉看來，並沒有什麼「腰部演員」，「大家都是從腳開始，但是腳下的塵埃掩埋不住金子的光芒」。

各大晚會 擁戴另類明星

「覺醒年代」成了2021年最具長尾效應的爆款劇。(取材自微博)

年末，各大衛視及平台的跨年晚會紛紛摒棄「流量」，擁抱「平凡」、「奮鬥」、「追夢」主題。嘉賓陣容也多了這樣一群「另類明星」，比如，東方衛視、江蘇衛視紛紛邀請道德模範代表、抗美援朝老兵、奧運冠軍、航天工作者、醫務工作者、消防救援英雄等「時代楷模」。

「去流量化不是一個簡單的文化態度。」編劇汪海林注意到，很多勞模、科學家的形像都被印到了晚會海報上，「讓楷模人物享受跟明星一樣的待遇，這是首創的，可能也會引領風氣」。

報導說，曾經炙手可熱的「流量明星」正在遠去，期許娛樂圈下一步，創作皆能回歸內容。