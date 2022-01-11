倚天又翻拍 林峯被嘲「老版張無忌」 天王演他爸爸

林峯演張無忌被網友嫌老，還有人對於古天樂演林峯的爹感到不解。（取材自微博）

1993年由王晶擔任編導，李連杰 、張敏、邱淑貞等大咖影星主演的電影 版「倚天屠龍記之魔教教主」，時隔29年將推出續集，並且將分為「九陽神功」、「聖火雄風」二部曲，預計於今年在中國上映。

「噓！星聞」報導，「新倚天」演員大換血，男主角「張無忌」由知名港星林峯飾演，「趙敏」則由演出「寒戰II」入圍 香港電影金像獎最佳女配角的文詠珊飾演，其他角色還包括邱意濃飾演「周芷若」、云千千飾演「小昭」、古天樂飾演「張翠山」，甄子丹飾演「張三豐」，陣容也算相當豪華。

不過，男主角林峯被嫌年齡太大，有網友直酸「中老年版倚天？」、「林峯太老了吧」、「歲月無情」，還有網友對於古天樂演林峯的爹感到疑惑，更有網友直呼「男的都老了，女的都網紅臉」，認為真的不需要勉強翻拍。

古天樂飾演林峯的父親，令網友感到不解。（取材自微博）

對於「張無忌」選角爭議，王晶也發文回應，透露這次是他第一次與林峯合作，並說道：「他在TVB時期我認為是被錯用和浪費天賦的，所以一直没有尋求合作。」後來古天樂力薦，所以將「張無忌」交給了林峯。王晶表示，拍攝期間林峯從未讓他失望，演技到位，而且90％的武打都親自上陣。

看到網友嫌林峯年齡太大，王晶透露當年吳啟華演「張無忌」時也已38歲，而且這次也針對劇情做了調整，「張無忌」出場時已逾30歲，「絕對是適合的」。他坦言不能用李連杰來比較，「毎個年代會有新的007、蝙蝠俠，也會有張無忌，希望大家看片之後給出公平意見。」