唐嫣合體「這位閨密」跨界主持春晚 38歲狀態絕佳

唐嫣(右)首度跨界，和曹可凡(中)及閨密王冠(左)一起主持東方台春晚。（取材自微博）

38歲女演員唐嫣今年跨界主持東方台春晚，和閨密王冠、主持人曹可凡同台。唐嫣此前一直都和老公羅晉在各大衛視春晚表演，今年卻跨界主持，想必是一個很大的挑戰。

貓眼娛樂報導，在照片中，58歲的曹可凡身穿黑色西裝，帶著黑框眼鏡，繫著黑色領帶；雖然快60歲了，但除了肚子有些發福外，狀態還是非常好，面色紅潤。

唐嫣則將頭髮高高盤起，展示優雅的肩頸線，身穿裸色長裙，本就白皙的皮膚被衣服襯的更加透亮，氣質更勝一籌。雖然是跨界主持，但是唐嫣看起來落落大方，絲毫不輸專業主持人。唐嫣與羅晉結婚後迅速懷孕，產後一年多後就憑藉著自律，身材恢復迅速。

唐嫣和王冠早年在一檔節目結識，因同為上海人而熟絡起來，王冠更在唐嫣的婚禮擔任伴娘，兩人的友情才被發現。王冠主持東方衛視已有13年之久，有著很高的地位，曾獲得第25屆中國電視金鷹獎優秀節目主持人獎。2013年，王冠還主持央視推出的節目「舞出我人生」，進一步打開知名度。

而曹可凡不僅是東方電視台的主持人，還是同濟大學客座教授。曹可凡主持過很多優秀的節目，「可凡傾聽」可謂是家喻戶曉了，他還於2010年擔任上海世博會開幕式晚會的主持人，2017年做央視春晚上海分場的主持人，站穩東方台一哥的地位。