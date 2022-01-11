高圓圓復出當女強人 老公在家顧娃婚姻觸礁

高圓圓結婚生子後，終於復出拍攝新作品。（取材自微博）

都市情感劇「完美伴侶」目前正在熱播，這是高圓圓 結婚生子後復出的首部劇作。她表示，這些年拍戲很少，「完美伴侶」是自己期待和積累很久的一部作品。

新快報報導，電視劇「完美伴侶」由高圓圓、張魯一、王耀慶、王真兒主演，聚焦都市男女婚姻問題，講述了現代夫妻在事業與家庭之間的權衡與選擇。高圓圓扮演的女主角陳珊，是一家著名律所證券 部的女律師，她全身心投入工作，根本無暇顧及丈夫和兒子的情感需求。陳珊的丈夫孫磊則由張魯一扮演，他在一家國企工作，為了支持老婆的事業，承擔了照顧家庭的重任，幾乎放棄了自己的事業追求。近十年來，女強男弱的婚姻模式一開始運轉良好，後面漸漸失去平衡，不知不覺中不堪重負。經歷種種，他們最終認識到，彼此是更適合自己的完美伴侶。

談及陳珊這個角色，高圓圓直言，這個人物有著「職場女性」以及「母親」雙重身分，也因此身上有著多重的矛盾，「這個人物，有著我理解她的部分，可跟我也有一些差距。所以有些東西，我是需要找一下感覺的。」而需要找感覺的東西則是——吵架。

高圓圓說，陳珊非常自信，她相信自己足夠好，因此在職場上用很直接的方式跟別人溝通，「她脾氣火暴，說話很直很衝。同時也有很多吵架的戲分，都是我拍起來比較吃力的部分。」高圓圓說印象最深刻的就是開機20多天之後，和王耀慶吵架的那一場戲，「那場戲，講述我氣到用手砸桌子，結果拍了滿多次才做到位」。

她更笑言，從第一場到最後一場吵架的戲分，自己吵得越來越嫻熟了。值得一提的是，劇中高圓圓和張魯一磕磕絆絆，最終不完美的他們共同扶持，成了彼此最完美的伴侶。何謂「完美伴侶」？在高圓圓看來，自己心中的完美伴侶就是一個可以幫助自己舒緩心中所有負面情緒的、能夠做彼此心理醫生的那個人。

問及接下來的演藝計畫，是否會再接演諸如電影 「南京！南京！」中姜淑雲那樣文藝的角色？高圓圓直言，她一直是文藝片愛好者，如果能遇到好的劇本和角色，還是希望能夠接拍「坐下來好好講故事」的電影。