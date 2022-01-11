我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

高圓圓復出當女強人 老公在家顧娃婚姻觸礁

娛樂新聞組／綜合報導
高圓圓結婚生子後，終於復出拍攝新作品。（取材自微博）
高圓圓結婚生子後，終於復出拍攝新作品。（取材自微博）

都市情感劇「完美伴侶」目前正在熱播，這是高圓圓結婚生子後復出的首部劇作。她表示，這些年拍戲很少，「完美伴侶」是自己期待和積累很久的一部作品。

新快報報導，電視劇「完美伴侶」由高圓圓、張魯一、王耀慶、王真兒主演，聚焦都市男女婚姻問題，講述了現代夫妻在事業與家庭之間的權衡與選擇。高圓圓扮演的女主角陳珊，是一家著名律所證券部的女律師，她全身心投入工作，根本無暇顧及丈夫和兒子的情感需求。陳珊的丈夫孫磊則由張魯一扮演，他在一家國企工作，為了支持老婆的事業，承擔了照顧家庭的重任，幾乎放棄了自己的事業追求。近十年來，女強男弱的婚姻模式一開始運轉良好，後面漸漸失去平衡，不知不覺中不堪重負。經歷種種，他們最終認識到，彼此是更適合自己的完美伴侶。

談及陳珊這個角色，高圓圓直言，這個人物有著「職場女性」以及「母親」雙重身分，也因此身上有著多重的矛盾，「這個人物，有著我理解她的部分，可跟我也有一些差距。所以有些東西，我是需要找一下感覺的。」而需要找感覺的東西則是——吵架。

高圓圓說，陳珊非常自信，她相信自己足夠好，因此在職場上用很直接的方式跟別人溝通，「她脾氣火暴，說話很直很衝。同時也有很多吵架的戲分，都是我拍起來比較吃力的部分。」高圓圓說印象最深刻的就是開機20多天之後，和王耀慶吵架的那一場戲，「那場戲，講述我氣到用手砸桌子，結果拍了滿多次才做到位」。

她更笑言，從第一場到最後一場吵架的戲分，自己吵得越來越嫻熟了。值得一提的是，劇中高圓圓和張魯一磕磕絆絆，最終不完美的他們共同扶持，成了彼此最完美的伴侶。何謂「完美伴侶」？在高圓圓看來，自己心中的完美伴侶就是一個可以幫助自己舒緩心中所有負面情緒的、能夠做彼此心理醫生的那個人。

問及接下來的演藝計畫，是否會再接演諸如電影「南京！南京！」中姜淑雲那樣文藝的角色？高圓圓直言，她一直是文藝片愛好者，如果能遇到好的劇本和角色，還是希望能夠接拍「坐下來好好講故事」的電影。

高圓圓 電影 證券

上一則

經典「鬼臉殺手」重現 「驚聲尖叫」元老回歸新版

下一則

《驚聲尖叫》首映取消 紅毯改成群星自拍 穿著遭網酸

延伸閱讀

回老家被拍到 周迅帶小13歲男友卓越見家長？

回老家被拍到 周迅帶小13歲男友卓越見家長？
南京機場防疫漏洞引爆疫情 大規模核酸檢測控制疫情

南京機場防疫漏洞引爆疫情 大規模核酸檢測控制疫情
南京男穿日本動漫服遊玄武湖景區 被包圍要求脫下

南京男穿日本動漫服遊玄武湖景區 被包圍要求脫下

男子穿日動漫服被要求脫下 南京景區：要考慮價值觀

男子穿日動漫服被要求脫下 南京景區：要考慮價值觀

熱門新聞

王力宏目前形象重挫。取材自微博

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

2022-01-04 09:33
李靚蕾與友人合照被挖出。(取材自Instagram@spencer_chu)

李靚蕾被挖舊照「半夜緊貼男性」真相曝光糗了

2022-01-08 01:46
成龍批評有些年輕演員「遲到早退」，不肯吃苦又要動作漂亮。(取材自微博)

成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星

2022-01-06 02:30
王力宏(右)、李靚蕾的恩愛畫面已成歷史。取材自微博

「蕾神鎚王」番外篇 王力宏離婚協議曝光了

2022-01-04 01:21
尼可拉斯凱吉（右）與芝田璃子宣告將迎接彼此愛的結晶誕生。（美聯社）

「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小

2022-01-07 00:23
布蘭妮去年11月才奪回財產與生活的自主權。（路透資料照片）

布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸

2022-01-07 13:07

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑