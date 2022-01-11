我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

約克維奇被控「入境申報不實」 案情恐再轉彎

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

張敏睽違10年穿古裝、重現昔日趙敏回眸 網讚：美翻

娛樂新聞組／綜合報導
張敏的古裝扮相讓網友直呼「當年的趙敏回來了」。（取材自微博）
張敏的古裝扮相讓網友直呼「當年的趙敏回來了」。（取材自微博）

香港女星張敏已淡出演藝圈多年的，但主演「倚天屠龍記」趙敏一角在許多網友心中仍是經典。近來她收到節目組邀請，與王晶導演合作拍短片，以古裝造型現身，勾起不少網友的回憶，紛紛直呼「太美了」。

「噓！星聞」報導，張敏曾是90年代電影產量最多的女星，與劉德華、周星馳、周潤發等天王級演員合作，拍過多部經典港片「賭聖」、「賭俠」、「笑傲江湖」、「逃學威龍」等，她與王晶合作的「倚天屠龍記之魔教教主」飾演趙敏一角更是經典。這次王晶參與中國節目「導演請指教」，邀來張敏合作拍攝武俠短片「客棧」，張敏已多年未拍片，但是見到王晶仍是很有默契，王晶更指是這是繼90年代後，時隔已久的合作。

這次張敏在短片中飾演客棧老闆娘，古裝的扮相與過去幾乎相差不多，一個眼神看向鏡頭，讓人忍不住想起當年她在「倚天屠龍記」中最後一幕的回眸。網友看到張敏重出江湖，大呼「好颯好美」、「真的是時代的眼淚」、「初代晶女郎張敏回来啦」。

2021年，張敏被目擊整個人暴瘦成紙片人的駭人模樣，近日重出江湖，保養得宜的外貌讓網友直呼：「當年的趙敏回來了！」

導演 周潤發 電影

上一則

蘇蕊長大了…吵要見爸爸阿湯哥？媽媽凱蒂為難

下一則

2傳奇巨星葛雷哥萊畢克、史恩康納萊 有望結親

延伸閱讀

大都到了？53歲張敏重出江湖 武俠裝網呼「時代眼淚」

大都到了？53歲張敏重出江湖 武俠裝網呼「時代眼淚」
「倚天屠龍記」續集一等29年 新一代小昭是她

「倚天屠龍記」續集一等29年 新一代小昭是她
「王晶直播帶貨」沒出鏡僅賣出6瓶洗髮水 經紀公司判賠

「王晶直播帶貨」沒出鏡僅賣出6瓶洗髮水 經紀公司判賠
53歲張敏驚爆秘婚 導演老公小她10歲

53歲張敏驚爆秘婚 導演老公小她10歲

熱門新聞

王力宏目前形象重挫。取材自微博

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

2022-01-04 09:33
李靚蕾與友人合照被挖出。(取材自Instagram@spencer_chu)

李靚蕾被挖舊照「半夜緊貼男性」真相曝光糗了

2022-01-08 01:46
成龍批評有些年輕演員「遲到早退」，不肯吃苦又要動作漂亮。(取材自微博)

成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星

2022-01-06 02:30
王力宏(右)、李靚蕾的恩愛畫面已成歷史。取材自微博

「蕾神鎚王」番外篇 王力宏離婚協議曝光了

2022-01-04 01:21
尼可拉斯凱吉（右）與芝田璃子宣告將迎接彼此愛的結晶誕生。（美聯社）

「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小

2022-01-07 00:23
布蘭妮去年11月才奪回財產與生活的自主權。（路透資料照片）

布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸

2022-01-07 13:07

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑