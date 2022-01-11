張敏睽違10年穿古裝、重現昔日趙敏回眸 網讚：美翻

張敏的古裝扮相讓網友直呼「當年的趙敏回來了」。（取材自微博）

香港女星張敏已淡出演藝圈多年的，但主演「倚天屠龍記」趙敏一角在許多網友心中仍是經典。近來她收到節目組邀請，與王晶導演 合作拍短片，以古裝造型現身，勾起不少網友的回憶，紛紛直呼「太美了」。

「噓！星聞」報導，張敏曾是90年代電影 產量最多的女星，與劉德華、周星馳、周潤發 等天王級演員合作，拍過多部經典港片「賭聖」、「賭俠」、「笑傲江湖」、「逃學威龍」等，她與王晶合作的「倚天屠龍記之魔教教主」飾演趙敏一角更是經典。這次王晶參與中國節目「導演請指教」，邀來張敏合作拍攝武俠短片「客棧」，張敏已多年未拍片，但是見到王晶仍是很有默契，王晶更指是這是繼90年代後，時隔已久的合作。

這次張敏在短片中飾演客棧老闆娘，古裝的扮相與過去幾乎相差不多，一個眼神看向鏡頭，讓人忍不住想起當年她在「倚天屠龍記」中最後一幕的回眸。網友看到張敏重出江湖，大呼「好颯好美」、「真的是時代的眼淚」、「初代晶女郎張敏回来啦」。

2021年，張敏被目擊整個人暴瘦成紙片人的駭人模樣，近日重出江湖，保養得宜的外貌讓網友直呼：「當年的趙敏回來了！」