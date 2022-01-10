兩代人偶像 劉德華、易烊千璽合唱「還是笨小孩」

劉德華（左）與易烊千璽一起合唱電影主題曲，讓粉絲好期待。（取材自微博）

由「我不是藥神」導演 文牧野執導、易烊千璽主演的「奇蹟」，將於大年初一在中國上映，而早前電影 公司公開了電影主題曲「還是笨小孩」。聽到這歌名，相信大家第一時間都會想起劉德華在1998年推出的「笨小孩」。劉德華相隔24年，除了為「還是笨小孩」改編歌詞外，還與易烊千璽合唱。

香港 01報導，易烊千璽早前在微博貼出「奇蹟」的宣傳主題曲「還是笨小孩」，並寫道：「時間不會辜負每一個努力追逐夢想的「笨小孩」。沒料到，原來這首新作品就是改編自劉德華24年前的作品「笨小孩」，劉德華還改編部分歌詞，為易烊千璽量身訂造一樣。

為「還是笨小孩」填上新詞的劉德華還表示：「不管在哪個年代、在哪個環境，也請在希望中保持努力、勤奮，堅持不懈拚博自己的人生，老天自有安排，因為『老天愛笨小孩』。」「奇蹟」講述一群不完美的平凡小人物凝聚一起，靠著不懈的堅持與努力，在大城市追逐幸福的故事。

易烊千璽對此次與劉德華一起合作「還是笨小孩」表示很榮幸，並坦言：「「笨小孩」這首歌承載了很多人的記憶，是一首很勵志，令人產生共鳴的歌。」針對兩人的合唱，有網友說，「兩代人的偶像合體了」，也有人說這是一種「跨越時代的夢幻聯動」。

「奇蹟」官宣劉德華和易烊千璽一起合唱電影主題曲後，很快就上了熱搜。