5秒賣出3500單 郝邵文直播帶貨衝出佳績

郝邵文加入直播帶貨行列，意外衝出好成績。（取材自微博）

童星出身、曾和港星已故港星吳孟達合作電影 「新烏龍院」的台灣藝人郝邵文，近年多在大陸發展，他日前加入直播帶貨行列，直播間湧入9萬人，短短5秒內就賣出3500多單的沃柑，衝出好成績。

綜合媒體報導，郝邵文賣東西，全程只有他一人負責介紹和售賣。有網友表示，他們欣賞郝邵文的誠意和直播過程的真實，既沒有拉著助理商家一起叫喊，也沒有像部分藝人情緒激動或突然崩潰痛哭的浮誇和虛假套路，態度認真。

也有網友表示喜愛郝邵文的低音溫柔聲線，有人留言形容「淡淡的介紹幾句產品沒強制消費的感覺，說話聲音舒服謙和，哈哈哈下單了」。

另外，還有粉絲提到，「最早看郝劭文直播帶貨的時候，只有三、四千人，現在點進去都是3萬左右」，看來他成功以「一股清流」的帶貨風格贏得網友喜愛。

郝邵文去年8月在臉書發文，公開自己直播現場的模樣，「六、七個小時，用嘴瘋狂輸出，拍戲其實也累，而且時間更長，但累的方式不一樣，至少嘴巴跟腦袋可以停下來休息休息，不同行業都有各自的辛苦，但還好我看得見我的進步，不知道你覺得這樣的我酷不酷。」鏡頭前只有他一人，桌上則是要賣的上品，介紹時雙手跟著揮動，態度認真，周圍有眾多工作人員緊盯直播畫面。

台灣、香港 多位藝人輪番加入直播帶貨戰場，然而並非每個人都一定成功。高知名度的陳小春 被大陸廠商砸下51萬元（人民幣，下同，約7.9萬美元）邀請做直播帶貨，不料連賣3場銷售額僅有5000元，廠商氣得提告鬧上法院；67歲港星李國麟賣8小時卻沒賣出幾件商品，被酸淪為「最慘帶貨明星」；64歲張晨光直播賣酒被酸到淚灑現場；辰亦儒直播30天帶貨1.03億元，劉樂妍也努力做直播和直播帶貨，但回應網友時訴苦「收入簡直就是只夠買茶葉蛋的」。