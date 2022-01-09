「你有50億票房了」 賈玲聊母親被嗆

賈玲電影《你好，李煥英》獲得高票房。（取材自新華網）

藝人賈玲在綜藝《青春環遊記》聊到去家鄉做節目時，分享電影 《你好，李煥英》的高票房對自己的影響。她說，自己好像失去了當眾談母親的權利，「我是特別愛哭的人，以前喝酒的時候一談起母親我就會哭，現在再聊的時候，旁邊人就會說：『好了，你已經有50億的票房了』」。

節目中，賈玲還表示，希望部分曲解事實的觀眾能對她稍微寬容一點，「我和楊迪關係那麼好，但那天我卻刷到一些評論說我欺負楊迪，還說我是一個尖酸刻薄的人」。隨後楊迪也表示，「『欺負』根本是沒有的事兒，有時候觀眾就會臆測，幫我們解讀藝人之間的關係」。

此外，今年元旦檔電影總票房達10.2億元（人民幣，下同，約1.6億美元）。其中，黃渤和賈玲主演的影片《穿過寒冬擁抱你》以3.19億元（約5000萬美元）的成績，成為今年元旦檔票房冠軍。

講述了新冠肺炎疫情 暴發後，普通市民守望相助的故事。在眾多人物角色中，黃渤飾演的快遞員「阿勇」和賈玲飾演的騎手「武哥」，作為影片的兩大主角，成為推動影片故事發展的關鍵。

兩人談到電影表示，影片兼具喜劇色彩和現實主義人文關懷，用身處困境時的一絲幽默，帶給觀眾更多信心和感動。