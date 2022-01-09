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6年婚姻甜蜜 舒淇自曝曾看不上馮德倫

娛樂新聞組／綜合報導
舒淇、馮德倫結婚已有6年。（取材自Instagram）
舒淇、馮德倫結婚已有6年。（取材自Instagram）

舒淇、馮德倫從2016年結婚迄今感情甜蜜，但受到新冠肺炎影響，這對夫妻時常在到處奔波，幾乎沒太多時間相見，最近舒淇日前報平安表示，相隔2年後再度回到香港，如今更曬出馮德倫的照片，開心寫下「一回來就喜氣洋洋」，並透露馮德倫一看到老婆回家就送上紅包，分享喜氣。

去年夏天，舒淇在節目「五十公里桃花塢」被問到此事，爽快表示「看不上他」，逗趣說：「我合作的都是劉德華、金城武，輪得到他嗎？」講完後自己也大笑出來。舒淇在節目上提到很多人都問她，「為什麼妳跟妳老公，20幾年前沒有在一起？」舒淇回對方：「因為我看不上他呀！」對方驚訝表示：「你老公這麼帥，怎麼可能看不上他呢？」這時舒淇說：「我合作的都是劉德華、金城武，輪得到他嗎？」語畢全場哈哈大笑，很多網友表示：「這根本另類秀恩愛」、「兩人現在感情好才能開這種玩笑！羨慕」。

而她早期接受訪問聊到的「感情觀」最近也突然登上微博熱搜，影片中主持人問，「人在異鄉妳覺得容易發展感情嗎？」當年只有20出頭歲稚嫩的她豪邁回答：「會吧，因為人悶的時後，就會想要找個男人來玩一玩⋯⋯感情。」

其實她從出道以來有不少「霸氣女王」的發言，她剛出道在台灣發跡去香港闖蕩，不覺得在異地發展有什麼困難，主持人問及此事，她還仰頭笑出來說：「我真的覺得沒有什麼困難。」接著突然比較嚴肅地說：「人有困難的時候在哪裡都困難。」她當時也深知有人會喜歡自己也會有人排斥，不過她很豪爽地說：「但是那不是最重要的。」

舒淇秀出馮德倫照片。（取材自Instagram）
舒淇秀出馮德倫照片。（取材自Instagram）

香港 新冠肺炎 微博

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