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張庭品牌商品 遭多家電商平台移除

娛樂新聞組／綜合報導
張庭、林瑞陽事業面臨挑戰。（取材自微博）
張庭、林瑞陽事業面臨挑戰。（取材自微博）

張庭和林瑞陽號稱有千億資產但在上海達爾威公司疑涉傳銷賺取暴利遭撤查，名下約6億元（人民幣，下同，約9400萬美元）被凍結，連微博抖音等營銷帳號都被禁言，媒體披露，張庭的品牌「TST庭秘密」目前已被多個店商平台移除，查無此店。

據「澎湃新聞」報導，張庭夫婦所創立的品牌「TST庭秘密」疑似遭電商平台的官方旗艦店下架，僅剩代理店鋪，就連TST抖音平台的直播室也暫停直播，報導指出，「TST庭秘密」今年元旦仍正常營運宣傳活動，並在公眾號中貼出活動海報，上面寫出：「我們不懼風雨，不懼任何流言蜚語」，如今該品牌的官方旗艦店疑被下架無法搜尋，媒體轉而詢問電商平台客服，客服回應是確實已經無法查到該店鋪，但依舊未回應具體原因及下架問題。

TST官方網站客服表示，仍可以透過下載APP進行消費，該品牌抖音直播間目前暫停直播，影響到直播賣貨銷售，不過抖音商城仍然可以購買商品。

張庭、林瑞陽、公司微博帳號雖禁言但仍是保留狀態，早前調查單位透露，涉案人員頗多，「具體人數不便透露，涉案金額我只能告訴你他涉案金額比較巨大。」

抖音 微博 電商

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