「青春有你3」遭點名整肅 偶像養成綜藝、耽改全喊停

曾引發爭議的節目「青春有你3」被北京廣電局點名。（取材自微博）

中國近來陸續祭出限制玩線上遊戲的時間、劣跡藝人名單等措施，以整肅網路及娛樂圈，北京 市廣播電視局再出重拳，特別點名曾引發爭議的節目「青春有你3」，並表示將全面叫停偶像養成類網路綜藝節目、耽改題材網路影視劇，「著力營造清朗健康的首都網絡文化空間」。

鏡週刊報導，選秀節目「青春有你3」去年5月舉辦決賽投票 ，規則是以贊助節目牛奶品牌商品瓶蓋上的QR code來投票，造成許多粉絲購買大量產品卻喝不完倒掉，此現象引起熱議，節目組更因此遭到中國官方關心，勒令節目停播。

北京市廣播電視局在召開會議時，局長楊爍特別點名「青春有你3」爭議事件的「果斷處置」，及時發布措施加強網路綜藝節目管理，深入展開專項調研，全面叫停偶像養成類網綜、耽改題材網路影視劇，認真開展網路影視劇、短影音、直播領域專項清查，「著力營造清朗健康的首都網絡文化空間」。

耽改劇為耽美小說 改編的影視作品，主要以描寫同性戀情為主，特別是男同愛情，即「BL」（Boy's Love），中國近年也出品不少耽改劇，廣受觀眾歡迎，如先前大紅的「陳情令」、「山河令」皆為耽改。

新的禁令傳出後，網友對於禁耽改的部分抱持兩極看法，有人支持「禁耽改是廣電做的唯一正確的事」、「終於可以不用看到賣腐劇了」、「趕緊禁了，不然天天炒男男CP」；但也有許多人哀號「工作方法未免太過武斷單一」、「謝謝廣電讓我放棄國產劇」、「都去看國外了」、「什麼都一刀切，這樣下去內娛真的完了」。