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張智霖餓肚開工 袁詠儀搞笑聲討：他50歲了不能這樣

娛樂新聞組╱綜合報導
袁詠儀與張智霖是圈內公認的模範夫妻。（取材自微博）
袁詠儀與張智霖是圈內公認的模範夫妻。（取材自微博）

港星袁詠儀同張智霖是大眾公認的模範夫妻，近來在內地發展的他們，不時以夫妻檔出席活動、亮相節目等，兩人甜蜜的相處方式一直為網友津津樂道，羨煞旁人。近日兩人一起上節目，看似平淡的對話卻又滿是愛意與溫情。

香港01報導，袁詠儀日前作客何炅、謝娜等主持的廣播節目「朋友請聽好」直播現場，期間突然連線張智霖，才得知原來他收工後就在收聽FM，於是兩人便寒暄起來，平凡的對話卻愛意滿溢。

袁詠儀關心張智霖睡得夠不夠，有無吃飯，結果張智霖由6點半開工到凌晨12點幾還沒有吃飯，於是袁詠儀即刻「聲討」節目：「節目組怎麼這樣啊？你們到底想怎樣啊？又不讓他睡也不讓他吃。他50歲了不能這樣啊。」非常搞笑。

報導指出，玩笑歸玩笑，其後袁詠儀馬上認真起來，於節目中首次為張智霖讀詩「再別康橋」，在背景音樂的襯托下愈發有氛圍同感覺，兩人更一起念出最後一句「不帶走一片雲彩」，袁詠儀這時才鬆了口氣，直言：「我老公在我很緊張，哎呀他肯定會說我的。」而主持人何炅對張智霖笑言：「你其實真的對她很重要，因為她綵排了三次，每次都流利完整，她剛才真的是磕磕巴巴，亂七八糟。」打破了感動的氣氛，瞬間笑聲四起。

報導說，另一旁的謝娜卻忍不住淚流，她哽咽地說：「最後他們兩個一起說那一句『不帶走一片雲彩』，因為我想起我們錄節目的時候，就是智霖哥有跟袁詠儀又表白了一些（話），我覺得他們兩個的感情特別好。」張智霖也回應稱自己很感動：「我眼角也有一點濕濕的感覺，真的太棒了。」

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