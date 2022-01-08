超敬業…衣服起火燒出洞 蔣舒婷上藥後繼續彩排

女團成員蔣舒婷秀出被燒出洞的衣服。（取材自微博）

19歲中國女星蔣舒婷是女子團體SNH48五期生，自從2015年出道後，後來被分到分隊到SNH48 Team HII，最近她在活動彩排時，衣服突然起火，嚇得她連忙將外套脫掉，但她仍敬業地將彩排走完，她的經紀公司冷血處理方式，也被眾多網友砲轟。

蔣舒婷最近透過粉絲群組表示「救命啊，鐳射燈照到我的衣服，起火了！還好我脫得快，我的表演服也燒了點，唉，得臨時補了，人還好，大家不用擔心，工作人員姐姐好好，一直在幫我冰敷嗚嗚嗚」，還補充一張衣服被燒了個大洞的照片，嚇壞粉絲。

雖然蔣舒婷強調自己沒事，不過網友發現她不只是一幅被燒到破洞泛黑，就連頭髮也被燒到一部分，還有粉絲表示，「（蔣舒婷）後背塗了藥膏又繼續排練了，孩子說都嚇哭了，直播的時候還一直安慰我們沒事沒事，（公司）到現在連一通聲明都沒有」。

不少網友在網路上表示，「真的是太危險了」、「不能安全一點嗎？」、「人身安全都保證不了，還想開演唱會？」

蔣舒婷是女團組合snh48的一員，這個組合的創立概念由日本 引進，海選出多才多藝的少女，通過歌舞才藝展示自己的個人魅力，以此得到粉絲的喜愛。每年組合都會舉辦總決選，粉絲支持率最高的明星，在新的一年也會得到公司最多的資源。