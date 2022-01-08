香港波神慶生 秀15公分事業線 網友「瞬間醒了」

白雲日前過34歲生日，辣秀性感好身材。（取材自Instagram）

香港 女星白雲有著35E傲人上圍及姣好顏值，被譽為香港「波神」，即便早在2016年就與香港先生江俊霖結婚，但她仍樂於分享好身材，她在今年1月1日過34歲生日，先前才放出生日派對的照片，頭上還俏皮戴著「HAPPY BIRTHDAY」的頭飾，另外穿上低胸禮服，讓她好身材一覽無遺，秀出長達15公分的事業線，網友驚呼「瞬間醒了」。

白雲以性感形象走紅，但一開始接受港媒專訪時，曾透露自己的傲人上圍，讓外人以為是整形，直到有人看到她跑步，才親眼證實都是真材實料，不過她坦言在香港時，並不敢在與女性朋友一起游泳 時穿比基尼，「怕搶了朋友風采，所以去外地才敢大解放」，不過她很自豪自己的身材，「起碼不用墊胸墊，但還是希望大家多看到我工作好努力」。

白雲直到近期才越來越做自己，確定持續走性感路線時，還曾說：「性感是我的最愛，是我從骨子裡就有的東西。我卻要因為『這女人不檢點』這種屁話就拋棄自己。於是，現在，姐姐我就是性感。」如今秀出派對美兆，也不吝惜展現美胸，並曬出自己照片說：「笑就好。」網友則紛紛留言：「珍惜友誼」、「生日快樂」、「可愛的笑容」、「有份成熟女人韻味了」。