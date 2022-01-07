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江華息影多年復出 宣告加入直播帶貨吸金

娛樂新聞組╱綜合報導
淡出演藝圈多年的港星江華，也加入直播帶貨大軍。(取材自微博)
淡出演藝圈多年的港星江華，也加入直播帶貨大軍。(取材自微博)

現年59歲的港星江華已經淡出演藝圈多年，上個月突然透露將全面復出，更頻頻在抖音上跟網友們互動，日前還首次開起直播，獲得大批粉絲捧場，更狂吸超多百萬個讚，人氣強勁。

綜合媒體報導，在近三個小時的直播中江華大開金口獻唱「西遊記2」插曲「只愛西經」，還回答了網友們的許多問題，當中大家最關心的莫過於他未來的演藝工作計畫，被問到是否會復出拍戲等，江華說自己需要再多一點時間，似乎已經有重回螢光幕的打算，他還透露目前正在跟一間公司接洽，未來可能會加入直播帶貨的行列，讓粉絲們相當期待。

江華曾參演「楊貴妃」、「西遊記」等熱門影集，塑造不少經典角色，尤其是他在「尋秦記」中飾演的反派角色嫪毐深植人心。2019年，古天樂親自召集原班人馬開拍「尋秦記」電影版，找來包括林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、雪兒，唯獨缺了江華，而江華曾在受訪時說，一部電視劇能夠成為觀眾心中的經典就夠了，認為沒有必要再重拍，因此拒絕了拍電影版的邀約。

據報導，由於腰部長期勞損，導致脊椎退化，江華後來淡出演藝圈，這段時間他一度成為保險經紀，如今傳出復出的消息，讓粉絲們很期待他的表現。

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