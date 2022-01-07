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賀歲喜劇宣傳1年卻突撤檔 官方理由挨轟「太瞎」

娛樂新聞組／綜合報導
賀年喜劇「超能一家人」，原定大年初一上映，卻突然宣布撤檔。(取材自微博)
賀年喜劇「超能一家人」，原定大年初一上映，卻突然宣布撤檔。(取材自微博)

由沈騰、艾倫等主演的賀年喜劇「超能一家人」，原定2月1日大年初一上映，沒想到早在一年前就開始宣傳的電影卻突然宣布撤檔，原因是「後期工作量巨大，無法按期完成」，理由讓網友跌破眼鏡，紛紛吐槽「鬼才信」，網上也瘋傳背後三大原因，意外掀起熱議。

「超能一家人」由宋陽執導，是開心麻花首部春節檔喜劇電影，劇組還遠赴俄羅斯拍攝。關於撤檔原因，官方給出的理由是：「由於電影『超能一家人』後期工作量巨大，雖經努力但依然無法按期完成所有製作工作，只能遺憾地取消原定於2022年2月1日的公映安排。」文中雖然預告「我們擇日再見」，但並未給出確定上檔日期。

對此，網友紛紛吐槽「鬼才信」、「你自己信嗎」，還有人直指，「這個片子早就拍好了，去年過年就定檔了，別說是後期了，直接重新拍一部都做好了吧！」

網友並瘋狂猜測撤檔背後的原因，有人表示可能是因為電影劇情內容涉及「金融理財App」，恐怕踩雷政府政策；也有網友認為，元旦上映的「李茂扮太子」票房不佳，片方可能因此選擇戰略性撤退。

最後的一個猜測原因是，2月1日大約有10部新片要上映，其中「四海」主演也是沈騰，加上「這個殺手不太冷靜」同樣由開心麻花出品，如果「超能一家人」選擇2月1日，會變成自己人打自己人，所以選擇撤檔。不過這些消息都未獲證實，純屬網友猜測。

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