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白靈曬清純舊照 網呼「不敢相信」

記者黃保慧╱綜合報導
白靈現在穿衣風格前衛大膽。(取材自微博)
白靈現在穿衣風格前衛大膽。(取材自微博)

一向作風大膽的美籍華人女星白靈，在Instagram上傳八張舊照，網友紛紛驚呼「不敢相信這是白靈」，白靈也自評當年自己很「純潔無瑕」。

55歲的白靈經常在Instagram分享日常，近日分享8張照片，「你們可能從沒看過我的這些照片，當時我在大陸拍片，多麼無辜。你們喜歡哪個？」看著昔日的清秀清純照和現在的性感火辣風格差很多，她也說：「時間改變了我們，我會說我們只是進化了，不同的我們，不同的感受，不同的浪漫伴隨著自然與生活。」

她也透過這幾張照片分享人生哲理，「不用評判我們自己，只要接納就好，因為這就像生命、像四季，我們每個人在不同時代、不同季節，都能處處找到美，它們都是美的」。

其實出道38年的白靈一開始走的是清純玉女路線，她在社群上所發的幾張照就是一出道拍攝的電影「海灘」、「淚灑姑蘇」、「月月」等的扮相，她拍過眾多影片，當時也成為80年代最紅的女星之一，直到1990年受紐約大學電影系之邀赴美進修，而決定留在好萊塢發展。

白靈在擔任第58屆金馬獎頒獎嘉賓時，以自己親手縫製的高衩禮服驚豔四座，上方有「做最精采的你自己」、「勇敢」、「自由」字樣，她當時提到：「電影是真實的夢幻，只要敢做夢，都可以成真。也許之後我會拿到最佳導演、女主角、劇本，不要說我在做夢，金馬獎沒有58年前的做夢，就沒有今天的精采。」

白靈昔日清純的模樣，讓友網直呼「不敢相信」。(取材自微博)
白靈昔日清純的模樣，讓友網直呼「不敢相信」。(取材自微博)

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