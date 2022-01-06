成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星

成龍批評有些年輕演員「遲到早退」，不肯吃苦又要動作漂亮。(取材自微博)

香港 動作明星成龍拍過無數揚名海內外動作電影 ，近日接受金雞獎40周年訪談時，批評部分年輕演員「遲到早退」，「不肯吃苦又要動作漂亮」，讓他相當傻眼生氣。而成龍此番話一出，立刻引起網友議論，更點名三名年輕演員，猜測是成龍口中的當事人。

綜合媒體報導，成龍在「藍羽會客廳」訪談中提到，年輕人要努力做，總有一天會感謝自己曾經付出的努力，話鋒一轉他批評現在的一些年輕藝人拍戲時最晚到、最早走，吃不了苦，拍戲不能流汗、不吊鋼絲，也拒絕做危險的動作，只一心追求畫面好看，他直呼聽了很生氣：「你對得起這麼多工作人員在現場幫你打燈、等你？」

對此，網友紛紛附和道：「敷衍一下高片酬就到手了，難怪小鮮肉擠破頭也要去演戲」、「成龍那代拚命三郎的武打演員一去不回了，剩下的連繡花枕頭都不是」、「把那些人的名字都公開了，以後別說演戲了，出鏡的機會都沒有，看還敢不敢不敬業」等。

成龍雖未直接點出實名，不過卻引發網友當起鍵盤柯南，挖出過去曾與他合作過的年輕演員名單，還有人直接發文表示「跟他合作過的流量男明星就三個，一個姓楊、一個姓張、一個姓黃，說的到底是誰呢？」

而成龍此舉也引發部分粉絲不滿，留言道「大哥您直接點名封殺」、「你要罵就指名道姓地罵」，認為他這種說法會害慘所有跟他合作過的年輕流量演員。