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從劣跡藝人名單除名 王力宏洗白有轉機？

娛樂新聞組╱綜合報導
暫時退出演藝圈的王力宏，意外從「劣跡藝人名單」中除名，事業似乎有了轉機。(取材自微博)
暫時退出演藝圈的王力宏，意外從「劣跡藝人名單」中除名，事業似乎有了轉機。(取材自微博)

王力宏李靚蕾的婚變風波暫時告一段落，只是王力宏的演藝事業已重挫，不過近日在微博流傳的「劣跡藝人名單」裡，原本在榜上的王力宏竟被移除了，事業似乎有了轉機。

王力宏自被李靚蕾起底「真面目」後，外界猜測他恐遭到北京封殺，不過目前僅被換掉電視劇片尾曲，數位歌曲仍舊不受影響，且先前國台辦發言人馬曉光表示，大陸支持兩岸文化交流的政策沒有改變，不能把「某些人」的網上說法，當成官方態度，疑悄悄替王力宏留了後路。

另外，網友發現在劣跡藝人名單上並未出現王力宏名字，微博也未遭禁言等限制，和李雲迪、吳亦凡等人處境明顯不停，似乎未遭到封殺，未來仍有望復出，只不過這次婚變造成其名聲重創，如果還想繼續發展，可能還得再等等。

另外值得注意的是，婚變當時李靚蕾收穫無數支持與鼓勵，還不到一個月時間，風向似乎悄悄變了，先有王力宏工作人員稱李靚蕾沒有王力宏出軌證據，Yumi閨密持續反擊，到如今有一批網友開始湧入李靚蕾微博留言謾罵，要求給出實質證據。

這兩天有網友在李靚蕾微博底下質疑李靚蕾也同樣婚內出軌，並反問她八年婚姻這麼痛苦，為什麼不主動離婚；還有網友把思維擴散到政治層面，罵李靚蕾台獨、滾回日本，要求她快點出來回應。

李靚蕾 王力宏 微博

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