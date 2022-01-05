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張智霖「紫薯芋泥」表白袁詠儀 應釆兒喊老公學一下

娛樂新聞組╱綜合報導
張智霖(左)送袁詠儀「紫薯芋泥」表白「只屬於你」，甜度爆表。（取材自微博）
張智霖(左)送袁詠儀「紫薯芋泥」表白「只屬於你」，甜度爆表。（取材自微博）

港星袁詠儀在社交平台曬出了張智霖為她準備的「紫薯芋泥」奶茶，寫道：「一杯來自張先生的紫薯芋泥。」並配上兩人聊天紀錄。張智霖稱這是我覺得不錯的東西，還發語音「只屬於你」，表白袁詠儀，甜度爆表。

爆笑的是，女星應采兒轉發了袁詠儀發文，並向老公陳小春喊話：「張先生太會了，外賣點單，諧音梗一個都沒少，有些陳先生要不要學一下。」

綜合媒體報導，張智霖、袁詠儀在演藝圈是出了名的模範夫妻，2人自2001年結婚後恩愛至今，並在2006年生下1子張慕童。儘管已經結婚21年，夫妻倆仍不時在綜藝節目上大放閃光，當然也不會放過社交平台的甜膩發文。

不少網友紛紛直呼張智霖撩妹手段了得，「狗糧來得猝不及防」、「2022重磅土味情話」、「什麼時候我也能找到像張先生的男朋友啊？神仙愛情！」沒想到本尊張智霖還搞笑回覆袁詠儀的PO文：「那是不是可以少買一點別的？」夫妻倆甜蜜又逗趣的生活方式笑翻眾人。

此外，張智霖與古天樂、鄭嘉穎、黃宗澤和宣萱合作演出的香港電影「G風暴」，是7年打造5部以廉政公署打擊貪污為主題的系列作品，古天樂5度扮演查貪的廉政公署官員，他讚美電影除了案情更複雜，動作場面精采程度更超乎預期。

另一個主角張智霖則是要帶領警方保護政要組的成員們一同保護宣萱，拍攝多場死裡逃生的動作場面，張智霖到現場也驚呼這是香港電影少見的大場面，自己身歷其境，覺得很難得。

電影 香港 陳小春

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